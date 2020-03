Casagrande pede união e responsabilidade em reunião com presidente

Por Redação - Redação 122

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, na manhã desta quarta-feira (25), de uma reunião por meio de videoconferência entre os governadores dos estados da região Sudeste e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Os chefes dos Executivos Estaduais trouxeram questões sobre o enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) nas áreas de saúde e econômica. Em sua fala, Casagrande pediu a união dos entes federados sob a liderança do Governo Federal.

“Temos seguido a Organização Mundial da Saúde (OMS) e na hora que o presidente opina e tira o valor da pandemia, causa confusão e dúvida nas pessoas, dificultando nossa ação. É muito bom que a gente possa ter essa reunião para que o Governo Federal assuma a responsabilidade e, juntos, diminuamos o impacto social, econômico e na saúde”, pontuou o governador capixaba.

Para Casagrande é importante uma coordenação nacional para resolver algumas dificuldades que afetam hoje os Estados, como a distribuição de vacinas contra a influenza e a aquisição de testes rápidos para o diagnóstico novo Coronavírus e de respiradores para a abertura de novos leitos de UTI. “Estamos trabalhado em conjunto com o Ministério da Saúde, que tem seguido as orientações da OMS e com o ministro [da Infraestrutura] Tarcísio Freitas para garantir o transporte de carga para que não se interrompa o abastecimento das cidades”, disse.

O impacto da crise sobre as pessoas mais pobres e o fortalecimento da área social também foram colocados em pauta pelo governador Casagrande, que pediu o fortalecimento do valor destinado à área social e a recomposição do Fundo de Participação dos Estados.

Sobre as medidas adotadas no Estado do Espírito Santo, que seguem as recomendações da OMS, Casagrande comentou: “Gostaria que essa pandemia que atingiu a Ásia, a Europa, os Estados Unidos e tem atingido o Brasil não tivesse impacto à saúde das pessoas e na economia. Mas, por questão de responsabilidade, não posso pagar para ver e as decisões que temos tomado são na direção para que possamos conter a proliferação do vírus, que possamos achatar a curva e que o sistema de saúde possa dar conta”, destacou.

Casagrande colocou o Espírito Santo à disposição para trabalhar em um ambiente de cooperação: “Queremos com essas ações mais fortes, fazer a barreira ao vírus e, que daqui uns dias, possamos atuar verticalmente como sugere o presidente”, disse, recebendo a concordância dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema; do Rio de Janeiro, Wilson Witzel; e de São Paulo, João Dória, que participaram da videoconferência.

