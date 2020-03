Casagrande participa de videoconferência com governadores das regiões Sul e Sudeste

Por Redação - Redação 124

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, nesta segunda-feira (23), de uma reunião, por meio de videoconferência, com os governadores que fazem parte do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Os chefes dos Executivos estaduais alinharam as ações e estratégias no combate ao novo Coronavírus (Covid-19). A reunião teve a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.

Casagrande explicou que a interlocução dos governadores com o Ministério permitiu a realização de ajustes nos decretos publicados com medidas para combater a disseminação do vírus.

“Fizemos o ajuste que permitiu que borracharias e restaurantes às margens das rodovias federais possam abrir e dar suporte ao transporte de carga. Pedimos ao ministro Tarcísio que encerre o transporte interestadual de pessoas. É uma medida que pode aumentar o isolamento. Pedimos ainda que as pessoas com passagens já compradas possam ser indenizadas e que seja estabelecido um prazo para troca”, apontou.

Durante a reunião, o governador capixaba sugeriu ainda que os colegas aguardem o anúncio da União com as medidas voltadas para os Estados. “Acredito que a melhor situação é aguardar a apresentação do pacote do Governo Federal, que será anunciado agora à tarde para que possamos, de forma oficial, estabelecer uma posição dos governadores do Sul e do Sudeste”, disse Casagrande.

Participaram da reunião, os governadores João Dória (São Paulo); Wilson Witzel (Rio de Janeiro); Romeu Zema (Minas Gerais); Carlos Moisés (Santa Catarina); Ratinho Junior (Paraná); e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Pelo Governo do Espírito Santo, também participaram os secretários de Estado, Tyago Hoffmann (Governo); Rogelio Pegoretti (Fazenda) e Fábio Damasceno (Mobilidade e Infraestrutura).

Nesta terça-feira (24) será realizada a reunião ordinária do Fórum dos Governadores, também por meio de videoconferência.

