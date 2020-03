Casagrande entrega obras e máquinas agrícolas em Dores do Rio Preto

Por Redação - Redação 33

Advertisement

Advertisement

A população de Dores do Rio Preto contra agora com um novo sistema de abastecimento de água e um Escritório Distrital do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). As unidades foram inauguradas na manhã desta sexta-feira (6), em solenidade com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande. Os agricultores do município também receberam um caminhão para o transporte de sua produção, além disso, foi firmado um contrato de fornecimento de escavadeira hidráulica.

Em sua fala, Casagrande destacou as potencialidades da Região do Caparaó e comemorou mais essas entregas à população:

“Essa região é uma das mais bonitas do País. O Vale de Pedra Menina, no Caparaó, com esse clima agradável recebe hoje investimentos importantes para os moradores e para quem vem fazer turismo. O tratamento de água traz qualidade de vida. Já o escritório do Incaper e da Secretaria Municipal de Agricultura vão dar suporte à agricultura e ao turismo, que são as principais atividades dessa região. Temos aqui um histórico de premiações pelo café de qualidade. É um investimento que nos alegra muito. Entregamos também um caminhão para atender à cidade”, destacou o governador.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A obra do novo sistema de abastecimento de água para a comunidade de São Raimundo de Pedra Menina beneficia diretamente mais de 1.200 pessoas. Foram investidos R$ 3,6 milhões com recursos da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A Estação de Tratamento de Água (ETA) tem capacidade para tratar cerca de 700 mil litros de água por dia, uma barragem para captação, mais de 14 quilômetros de adutora e redes de distribuição, além de um reservatório que armazena 200 mil litros de água tratada. Essa nova infraestrutura foi planejada para acompanhar o crescimento populacional na região.

Para o presidente da Cesan, Carlos Aurélio Linhalis (Cael), essa é uma obra estruturante que melhora tanto a vida das pessoas quanto a economia local. “Segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada real investido em saneamento, há um retorno de nove reais para a economia. Isso dá a dimensão da importância dessa entrega que a Cesan e o Governo estão fazendo. Além de promover mais saúde com água tratada de qualidade, promove o desenvolvimento econômico e sustentável da região, pois Pedra Menina é a porta de entrada para o turismo no Caparaó”, explicou.

Além dos investimentos realizados para ampliação do abastecimento de água, também estão em andamento obras para coleta e tratamento do esgoto no município de Dores do Rio Preto. Os investimentos em esgotamento sanitário somam R$ 7,9 milhões. As obras são financiadas pelo Banco Mundial e fazem parte do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem. Serão construídos aproximadamente dez quilômetros de redes, elevatórias de esgoto e duas Estações de Tratamento de Esgoto – uma na sede e outra na comunidade de Pedra Menina.

As obras de abastecimento de água e coleta e tratamento do esgoto em Dores do Rio Preto fazem parte do plano de investimento do Governo do Estado, através da Cesan, para a ampliação da cobertura com serviços de esgotamento sanitário e melhorias nos sistemas de abastecimento de água. Serão aplicados mais de R$ 2 bilhões até 2024, contribuindo para a melhoria da saúde da população e para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo.

Advertisement

Casagrande reforçou a importância dos investimentos em saneamento básico: “Muito bom ter qualidade da água, que previne doenças e é saúde na veia. Quase todos os municípios dessa região estão fazendo o tratamento de esgoto. Dores do Rio Preto, mesmo, tem 80%, outros municípios têm quase 100% da estrutura pronta e em breve entregaremos essas obras. Depois da rede pronta, as pessoas precisam ligar suas casas à rede de tratamento, mas é um caminho que estamos seguindo para salvar os rios. Temos que ter preocupação com o meio ambiente. É um trabalho constante e que precisamos da participação da comunidade e das lideranças locais”, afirmou.

Apoio ao agricultor

Com o objetivo de aproximar as ações realizadas pelo poder público dos agricultores, foi inaugurado nesta sexta-feira (6) o Escritório Distrital do Incaper de Pedra Menina. Mais de 200 agricultores de base familiar serão beneficiados. Grande parte se dedica à produção de cafés especiais e ao agroturismo, além de pecuária e outras atividades. A inauguração consolida a parceria entre o Instituto e a Prefeitura de Dores do Rio Preto.

O escritório vai funcionar às terças e quintas. No mesmo ponto de apoio, estarão disponíveis serviços do Incaper e da Prefeitura. Com a inauguração, o Instituto passa a contar com mais de cem unidades no Espírito Santo, entre Escritórios Locais de Desenvolvimento Rural (ELDR), Centros Regionais de Desenvolvimento Rural (CRDR), Centros de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI), Laboratórios e Fazendas Experimentais, distribuídas por todo o território capixaba.

“A inauguração deste escritório é muito importante, pois é uma reinvindicação dessa importantíssima comunidade que trabalha muito a cafeicultura e o agroturismo. Esse novo local vai nos possibilitar atender cada vez melhor os produtores da região que tanto contribuem para o desenvolvimento de Dores do Rio Preto e do Espírito Santo”, afirmou o diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado.

Os agricultores da região ficaram satisfeitos com a nova unidade do Incaper. “Esse escritório é perfeito para nós. Quando precisarmos de algum documento, alguma guia de café ou mesmo solicitarmos uma visita, não precisaremos mais nos deslocarmos para a sede do município”, comemorou o cafeicultor Egídio Raimundo Protazio, que mora no distrito de Pedra Menina.

Caminhão e escavadeira

Agricultores de Dores do Rio Preto receberam ainda um reforço para transportar a produção agrícola. O município agora conta com um caminhão para realizar o transporte da produção e dos insumos necessários para a produção agrícola. O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), foi de R$ 283.200,00.

Na oportunidade também foi realizada a assinatura do contrato de fornecimento de uma escavadeira hidráulica doada através de emenda parlamentar estadual, no valor de R$ 315.000,00, que garantirá que o município de Dores do Rio Preto supra demandas, beneficiando toda a população dos distritos e bairros da região.

“O objetivo do Governo é levar desenvolvimento para os agricultores familiares. Hoje, estamos entregando estes equipamentos que vão facilitar o transporte da produção, além de serem usados de forma coletiva. Estamos reforçando a infraestrutura produtiva da agricultura, que é a principal atividade econômica na maioria dos municípios”, afirmou o secretário da Agricultura, Paulo Foletto.

Estiveram presentes na solenidade, o diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Mário Louzada; os deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino, Luciano Machado e Marcelo Santos; os prefeitos de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, o Ninho, e de Guaçuí, Vera Costa, além de vereadores, subsecretários e lideranças locais.