Casagrande anuncia que Estado vai conceder gestão da ES Gás

Por Redação - Redação 235

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou, na manhã desta quinta-feira (5), que o Estado do vai conceder a gestão da recém-criada Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás). A afirmação foi feita durante o encerramento do 1° Encontro Folha Business, realizado em Vitória. O evento teve ainda a participação do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

“Nós vamos consolidar a empresa no mês de março e abril. O Estado é detentor do controle da ES Gás. Vamos continuar participando, mas negociaremos o controle da empresa. Vou enviar o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa. A BR Distribuidora vai gerenciar por um tempo até a gente consolidar a ES Gás. O Estado vai manter parte na gestão e isso dará condição de atrair mais investimento para o Espírito Santo”, projetou o governador.

Casagrande também fez elogios ao ministro da Infraestrutura. “Temos angústia no momento que discutimos o desenvolvimento no Brasil. É bom ver como pessoas, como o ministro Tarcísio de Freitas trazem injeção de ânimo nesse momento que vivemos”, disse.

O governador também citou o atual momento do Espírito Santo: “Não resolveremos sozinhos os problemas do Brasil, mas o Estado dá uma boa contribuição. Ancoramos nosso projeto não só de Governo, mas de todo o debate com as instituições em três grandes pilares: retomada do ciclo de investimentos em infraestrutura; educação e inovação; e o respeito aos recursos naturais”, pontuou Casagrande e continuou.

“Temos um Estado que em 2019 fechamos mais uma vez com Nota A em Gestão Fiscal. Mesmo assim, aprovamos imediatamente uma reforma da previdência. Não esperamos ver se o Congresso vai incluir os Estados na reforma. Mais do que isso, nós criamos o Fundo Soberano, que já tem R$ 216 milhões depositados”, frisou.

Casagrande destacou ainda a carteira de investimentos do Estado em infraestrutura, que chega a R$ 6 bilhões. “Temos um acordo com a Petrobras que está nos dando R$ 1,5 bilhão, com o qual criamos o Fundo de Infraestrutura. Formamos uma carteira de investimento com recursos do Banco Mundial para saneamento e meio ambiente. Estamos resolvendo R$ 1 bilhão do BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento] para rodovias. A retomada do ciclo de investimentos nos dará competitividade. A ferrovia ligando o sul do Estado e depois o Rio de Janeiro é fundamental. Estamos fazendo uma parceria com Minas Gerais que nunca havia sido feita”, ressaltou.

Para finalizar, o governador capixaba apontou os próximos investimentos em infraestrutura na Região Metropolitana.

“Hoje anunciaremos a publicação do edital da Terceira Ponte, um investimento importante para a mobilidade da Região Metropolitana. Nós próximos 15 dias, com a empresa já contratada, daremos ordem de serviço para a obra do Portal do Príncipe. Nesse mês também publicaremos o edital do viaduto de Carapina, que vai facilitar o trânsito da ligação entre a Capital e a cidade de Serra”, acrescentou.