Casagrande alerta para perigo das fake news durante abertura do IV Fórum Estadual de Vereadores

O governador do Estado, Renato Casagrande, fez a abertura do IV Fórum Estadual de Vereadores do Espírito Santo, que está sendo realizado nesta quinta-feira (5) no Palácio Anchieta, em Vitória. O evento é realizado pela Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Espírito Santo (Ascamves). A programação conta com várias palestras ao longo do dia.

No discurso de abertura do Fórum, o governador Casagrande elogiou a atuação da entidade, alertou para o perigo das fake news e apresentou as principais ações do Governo do Estado em seu primeiro ano de mandato.

“Quero registrar a importância da Ascamves e o trabalho que tem feito. É sempre bom receber os vereadores e vereadoras no Palácio Anchieta. Vivemos momentos difíceis na política e na atividade política. A função pública está sendo atacada. O Brasil vive um momento de polarização na política e temos que ter responsabilidade ao que recebemos e repassamos, pois as fake news destroem e trazem o caos. Temos que ter muita responsabilidade com as receitas e cautela. Fechamos bem o ano de 2019, novamente com Nota A na Gestão Fiscal, com a criação do Fundo Soberano que já tem R$ 216 milhões depositados”, destacou.

O presidente da Ascamves, o vereador de Baixo Guandu, Wilton Minarini, enfatizou o fortalecimento dos vereadores através da entidade:

“Mostramos nossa força quando nos juntamos para focar no que é importante. Temos que fortalecer nossos municípios. Precisamos nos capacitar, nos preparar. O vereador é o agente mais próximo da sociedade. O Legislativo municipal tem a sua importância. O Espírito Santo está nas mãos de uma pessoa que tem conduzido muito bem o Estado, que é o governador Renato Casagrande”, frisou.

Durante a solenidade no Salão São Tiago, o governador Casagrande recebeu uma placa de Moção de Agradecimento da Ascamves.

Também estiveram presentes a vice-governadora Jaqueline Moraes; os deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino e Dary Pagung; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), conselheiro Rodrigo Chamoun; os diretores-presidentes da Junta Comercial, Carlos Rafael e do Ceasa, Fernando Rocha; além dos presidentes das Câmaras, vereadores e vereadoras dos municípios capixabas.

