Cantora cachoeirense prepara lançamento de disco autoral para este ano

Por Guilherme Gomes

Um sonho de ser cantora profissional move cachoeirense, Alinne Garruth Moreira, 22 anos, a alcançar seus objetivos. E a caminhada ganha novas trajetórias em 2020, com a preparação do lançamento do primeiro disco autoral da artista.

A estudante de Comunicação Social, já conta com três músicas gravadas – Abre Alas, Azar e Eu – e muitas outras que estão prestes a sair do papel, Alinne conta que, quando criança, seu passatempo favorito era ficar em frente à televisão imitando os artistas, e foi assim que tudo começou. Desde então muito envolvimento com a música: corais de escola, igreja, aulas de canto, violão e teclado, além de um curso de Teatro Musical em Nova Iorque.

“O que mais me impulsiona é o sonho que sempre tive, a paixão pela arte e sua forma única de transformar o mundo e a vontade de trazer a empatia para o meu público. Quero que as pessoas se vejam nas músicas que canto, que se emocionem, se sintam acolhidas e felizes. Espero terminar de produzir e lançar o meu primeiro álbum, nomeado “Abre Alas”, e fazer muitos shows para divulgá-lo”, afirma Alinne.

Com influências do Pop e R&B, como Lady Gaga, HER e Iza, a cantora destaca que gosta de contar histórias através da música em suas composições. “Geralmente, eu prefiro compor letra e melodia juntos, e depois ajustes e arranjos. Para mim, é mais fácil. Como sempre fui mais acostumada com a escrita, às vezes a letra acaba chegando primeiro e eu deixo fluir. A adaptação em melodia depois fica um pouco mais difícil, mas nada que não consigamos resolver”, brinca.

E a ‘Capital Secreta’ poderá presenciar, neste sábado (7), uma apresentação intimista no evento “Marotagem”, realizado na área externa do Restaurante Bistrô. A cantora toca também nesta semana no Festival Manifesto, em Vitória, na quinta-feira (5). Ela destaca que o cenário autoral capixaba está conseguindo ultrapassar as dificuldades e fazendo acontecer.

“Estou vendo o Estado fervilhando de artistas com propostas incríveis e ganhando espaços nas cenas locais e nacionais. Os artistas estão realmente ultrapassando as dificuldades da música autoral capixaba, e cada vez mais estamos reconhecendo o potencial de nossos artistas e valorizando-os como merecem. Avante!”, conclui Alinne.

