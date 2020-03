Cantor Pelissari vai apresentar clássicos do rock em festival virtual

Por Redação - Redação 43

A versatilidade é uma característica marcante na carreira do cantor e compositor Pelissari. O artista, que vem despontando no cenário musical no Espírito Santo, é um dos convidados do “Festival Fico Em Casa ES” e vai apresentar ao público, neste sábado (28), às 19h40, um repertório recheado de clássicos do rock internacional. Para acompanhar basta acessar https://www.instagram.com/felipelissari/

Além da música, o “Festival Fica Em Casa ES” vai reunir artistas de outros segmentos, como literatura, artes visuais e dança. Já estão confirmadas as participações de Amaro Lima, Dyego Lyra, Flávia Mendonça, Sueli Bispo, entre muitos outros. “Este é um momento de fortalecermos os laços e poder levar a alegria para dentro das casas das pessoas é uma iniciativa importante. É uma alegria muito grande poder participar desta iniciativa”, declara Pelissari.

Pelissari despertou a paixão pela música ainda criança, graças ao seu pai e ao seu tio que sempre foram amantes de grandes clássicos. A vocação ele percebeu ao imitar os artistas que curtia e com o tempo aprendeu – de forma autodidata – a tocar instrumentos como violão, guitarra e gaita. Suas maiores referências musicais são John Mayer, Michael Jackson, Freddie Mercury, U2, além de artistas nacionais do cenário pop e pop rock.

Além de cantar e tocar, Pelissari também compõe. Autor de centenas de composições, ele explica que as inspirações são suas próprias vivências e suas percepções sobre temas diversos. “Muitas das minhas composições simplesmente surgem para mim em diversos momentos. Acredito que seja algo espiritual, pois as letras e melodias já vêm praticamente prontas em minha cabeça”, revela.

Sobre o Festival Fico Em Casa ES

A iniciativa, que tem como meta fortalecer o cenário musical capixaba e os artistas locais, vai acontecer entre os dias 28 e 30 de março, com apresentações ao vivo no Instagram.

Em mais de 30 horas de programação virtual, o festival virtual terá mais de 50 apresentações por dia. “Em tempos de isolamento social, a valorização de artistas locais é fundamental para o fortalecimento da nossa cultura”, declara Sandrinha Oliveira, professora e organizadora do festival.

Serviço

Festival Fico Em Casa ES

Apresentação do cantor e compositor Pelissari

Data: 28/3 (sábado), às 19h40

Local: https://www.instagram.com/felipelissari/

Couvert: não tem valor fixo e deverá ser pago diretamente para o picpay do artista.

– Programação Dia 28 de Março (sábado)

Categorias Horário de início Nome artístico Palestras e Histórias 16h Dalisa Palestras e Histórias 16h10 Xis Makeda Art. Visuais Perf.Tutor. 16h20 Thiagão Art. Visuais Perf.Tutor. 16h25 Stael Magesck Dança 16h30 Elídio Netto Poesia 16h35 Quitéria Poesia 16h40 Pã Poesia 16h45 Zumbah Zulu Poesia 16h50 Suely Bispo Música 17h Flavio Marão Conde Música 17h20 Barol Beats Moyta Música 17h40 Leo Maria Marcos Monteiro Música 18h MPBlues Fabio do Carmo Música 18h20 Rodrigo Freitas Ondaboa Música 18h40 Duo Wuo Lua MacLaine Música 19h TheCave Ana Carolina Dan Música 19h20 Xavin Música 19h40 Pelissari Duas Cabeças Música 20h Monique Rocha Bruna Kethily Música 20h20 Amaro Lima Micheli Montalvão Música 20h40 Fabrício Miyakawa Diego Lima Música 21h Novelo Katarina Lopes Música 21h20 Flavia Mendonça Herderoz Música 21h40 Sandrera Zampa Música 22h Beth MC Música 22h20 Adikto Naomhi Música 22h40 Leo Pierrot DJ Fabí Rocio Música 23h Deb Feme Mofaya Reggae Music Música 23h20 Dj Sista ilú Felipe Peó Música 23h40 DJ Fabrício Bravim Douglas Santhos

– Programação Dia 29 de Março (domingo)

Categorias Horário de início Nome artístico Palestras e Histórias 16h Kika Amorim Palestras e Histórias 16h10 Mais um Ponto, Mais um Conto Art. Visuais Perf.Tutor. 16h20 Daniel Victor Beth Caetano Art. Visuais Perf.Tutor. 16h25 Arte e Nós Art. Visuais Perf.Tutor. 16h30 #D108 Art. Visuais Perf.Tutor. 16h35 Eliezer Brasil Dança 16h40 Casal Galli Dança 16h45 Danilo dos Anjos Poesia 16h50 Orlando Lopes Poesia 16h55 Juh D’lyra Poesia 17h Renan Rocha Vivian Cunha Poesia 17h05 Da Silva Poesia 17h10 Stel Miranda Poesia e musica 17h20 Gessé Paixão Augus7o Música 17h40 Andrea Espíndula Arllen Realli Música 18h Diego Lyra Léo Maria Música 18h20 Vítor Vantil Tarso marchesan Música 18h40 Jefinho Muniz Pretaô Música 19h Marcelo Ribeiro Patricia Ilus Música 19h20 Marcos Bifão Roger Bezerra Música 19h40 Let´s Leoni Ribeiro Música 20h Di Moares Língua Bifurcada Música 20h20 Anna Cintia Yuri Guijansque Música 20h40 Nano Vianna Frazão Música 21h Like a Boss – Felipe Azevedo Edivan Freitas Música 21h20 Guto Ferrari Serginho Oliveira Música 21h40 Feijó Jamaika Adriano Música 22h Setor Proibido Philipinhu Música 22h30 Ana Cris Tamiris Casotto Música 22h50 Karla Stelzer Daniel Silva