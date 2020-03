Cachoeiro tem primeiro caso confirmado de coronavírus, diz governador Casagrande

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 22300

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (20), o governador Renato Casagrande confirmou mais três casos de coronavírus no Estado. Entre eles o primeiro de Cachoeiro de Itapemirim. A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) não divulga dados pessoais e de domicílio do paciente.

Cachoeiro soma oito casos suspeitos e um confirmado para Covid-19, segundo boletim da Sesa. Em todo o Estado são 486 casos sob suspeita. (veja tabela no final da matéria)

Também confirmaram casos Vitória e Cariacica. O Espírito Santo totaliza 16 casos confirmados. Onze pacientes estão internados em hospitais, seis na Serra e cinco em Vitória.

Veja a entrevista com os detalhes das novas medidas do Governo do Estado e a confirmação de novos casos.

Boletim Sesa de casos por regiões:

