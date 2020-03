Cachoeiro celebra 153 anos de emancipação sem comemorações; conheça um pouco de sua história

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 167

Em meio o caos provocado pela pandemia coronavírus, muitos se quer lembraram que nesta quarta-feira (25) a maior cidade do Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, está completando 153 de emancipação política.

Diferente de anos anteriores, este ano não haverá, em comemoração à data, o tradicional desfile cívico.

Cachoeiro de Itapemirim é um município com cerca de 220 mil habitantes, sendo que um pouco mais de 160 mil residem na sede, e o restante nos 10 distritos: Burarama, Conduru, Córrego dos Monos, Coutinho, Gironda, Itaoca, Pacotuba, São Vicente e Vargem Grande do Soturno, sendo assim a quinta cidade mais populosa do Espírito Santo.

A cidade é nacionalmente conhecida por causa da música Meu Pequeno Cachoeiro, cantada por Roberto Carlos, nascido na cidade e por ser a capital do mármore e granito.

História de Cachoeiro

O nome da cidade

O governador Francisco Alberto Rubim, que pode ser considerado o fundador da cidade, escreveu num ofício datado de julho de 1819, ao referir-se à medição de uma estrada que ele mandou abrir: “…Principia próximo do Quartel da Barca que fiz levantar na margem Sul do Rio Itapemirim defronte à primeira cachoeira seis léguas para o sertão da vila que faço menção…”. O mesmo Rubim, em ofício endereçado ao Conde da Barca, em junho de 1816, grafou conforme se pode ler no original: “… O primeiro caxoeiro dista dela (Vila do Itapemirim) seis léguas…”.

Um outro governador da província, Machado de Oliveira, ao transcrever esse documento, em 1856, na Revista do Instituto Histórico, modificou o texto e a grafia: “… O primeiro cachoeiro deste rio dista da vila seis léguas…”.

José Fernandes da Costa Pereira Júnior, a cujo encargo também esteve confiado o governo capixaba, oficiava, em 1863, Ao Assembleia Legislativa Provincial: “Ponte sobre as Caxoeiras de Itapemirim: orçada em dois contos de réis”. Num livro de notas, pertencente a um cartório campista, estava registrada, em 1736, referência a um pioneiro na fundação da Aldeia de São Fidélis, no Paraíba, lendo-se: “… chegando por bem duas vezes a acudir com quase toda a família humanas três léguas ou mais desta Aldeya para cima por Cachoeiros quase inavegáveis”.

Quando na freguesia de São Pedro do Cachoeiro, se editou o seu primeiro jornal: “O Itabira”, isto é, em 1866, ainda não estava firmada a grafia do nome do lugar. No corpo de redatores do jornal, destacava-se a colaboração de Basílio Daemon, autor de uma História Cronológica da Província e em cujas páginas foi grafado Cachoeiro acertadamente, com ch e no masculino.

Quatro anos antes, o padre Antunes de Sequeira, no seu poemeto descritivo da província, fazia uso da grafia antiquada, do tempo do Governador Rubim.

Em 1885 se escrevia o nome certo e por extenso. Alfredo Mário Pinto, nos “Apontamentos para o Dicionário Geográfico do Brasil”, registrou: “… Da Câmara Municipal dessa cidades recebemos, em 1884, a seguinte informação: A sede do município é a cidade do Cachoeiro de Itapemirim, que tem recente data, pois que a primeira casa construída foi no ano de 1846”.

A história

“A primeira tentativa de povoamento das terras que atualmente compreendem o município de Cachoeiro de Itapemirim ter-se-ia verificação no inicio do século XVIII, quando chegaram imigrantes de Campos, Muribeca, Guarapari e Vitória, atraídos pelo ouro existente nas Minas de Castelo, então dominadas pelos índios Puris. À procura dos veios auríferos, os pioneiros subiam o rio Itabapoana e abriam picadas na floresta. Esse primeiro ciclo colonizador, entretanto, foi interrompido quando o Governo Português proibiu a exploração das minas, sendo as áreas reocupadas pelo gentio. Na segunda década do século XIX, fizeram-se concessões de sesmarias ao tenente Luís José Moreira e, posteriormente, a Francisco Gomes Coelho, José Pereira de Almeida e José da Silva Quintais, mas o povoamento não progrediu. Seguindo o curso do Itapemirim, chegaram em 1820, o capitão Manuel José Esteves de Lima e grande comitiva, tentados pelo rumor das notícias fantasiosas que circulavam a respeito de riquezas existentes na Capitania do Espírito Santo. ”

A região era dominada pelos temidos índios puris que, porém, não chegaram a ser obstáculo aos primeiros desbravadores, atraídos pelo ouro nas minas descobertas nas regiões compreendidas por Castelo. A primeira incursão exploradora organizada ocorreu entre 1820 e 1825, época em que foi concedida ao tenente Luís José Moreira meia légua de terras. Na mesma época foram constituídos postos de policiamento, denominados quartéis de pedestres, para proporcionar garantia aos habitantes que haviam se instalado no lugar, próximo do obstáculo rural do encachoeiramento do rio, ponto de parada dos raros tropeiros que desciam do sertão e iam se acomodando nessas paragens e plantando suas lavouras.

O governador Rubim fez construir à margem sul do rio o Quartel da Barca, que foi uma homenagem a António de Araújo e Azevedo – Conde da Barca, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra de Dom João VI. Com essa iniciativa os povoadores tiveram proteção contra as incursões dos índios puris e botocudos, que hostilizavam aqueles que percorriam a região à procura do ouro que os rios prometiam, ou até mesmo os lavradores que desejavam trabalhar a terra com plantação de cana-de-açúcar.

Por determinação do governador Rubim havia um patrulhamento realizado por pedestres, que descia do Cachoeiro até a Vila de Itapemirim, prosseguindo até o Quartel de Boa Vista, situado na barreira do Siri, em frente a Ilha das Andorinhas, regressando ao ponto de partida, alternando em sentido contrário com a patrulha do Quartel de Boa Vista. A patrulha de pedestre era construída por negros livres, comandada por um alferes.

Os quartéis tiveram seus efetivos aumentados, e foi nos seus arredores que começou a formação dos primeiros núcleos populacionais com pequenas plantações de mandioca, bananeiras e cana-de-açúcar. A pesca e a caça davam condições fartas aos habitantes. Começava a lenta penetração no território dos silvícolas para o domínio dos desbravadores.

Os fazendeiros de Itapemirim começavam a estender suas propriedades pelas margens do rio, sendo que, onde hoje está plantada nossa cidade foram fazendas pertencentes, outrora, a alguns deles, entre os quais citamos Joaquim Marcelino da Silva Lima (Barão de Itapemirim), figura principal do sul do território naquela época, Manuel José Esteves de Lima, um português que criou cidades e povoações no sul do Estado.

O progresso

Grandes latifundiários dominavam a região de Itapemirim. Da Vila, estendiam sua soberania até Cachoeiro.

Os Gomes Bittencourt, que eram adversários políticos de Silva Lima, subiram pela margem esquerda até o atual bairro Aquidaban, enquanto o Barão de Itapemirim dominava toda margem direita, até as terras do Bananal próximo a Duas Barras.

Durante a fase da cana-de-açúcar Cachoeiro era um povoado perdido à margem do rio Itapemirim. O início da transformação ocorreu na década de 50 do século XIX. De um lado do rio existiam vinte fazendas de açúcar, em sua maioria desenvolvidas a vapor. Essas fazendas abasteciam de aguardente e açúcar toda a província e exportava ainda, em grande quantidade, para o Rio de Janeiro.

A arrecadação do sul da província era basicamente café e um pouco de cana, que já vivia sua fase de decadência.

A primeira casa construída em Cachoeiro de Itapemirim foi de Manuel de Jesus Lacerda no ano de 1846, logo depois foram surgindo as primeiras casas comerciais no centro da vila próxima à antiga matriz do Senhor dos Passos, sede da freguesia de São Pedro de Cachoeiro de Itapemirim. As casas se concentravam na rua Moreira, marginal ao rio, ou pelas suas transversais. Seu nome também constava na lista de Joaquim Pires de Amorim forneceu, dentre os cidadãos que se estabeleceram no lugar entre os anos de 1840 a 1855.

Os outros nomes relacionados são os de Pedro Dias do Prado, Inácio de Loiola e Silva (que possuía fazenda da Conceição), José Pires do Amorim (fazenda Boa Esperança), Antônio Francisco Moreira (fazenda da Gruta), Antônio Pinto da Cunha, José Pinheiro de Sousa Werneck (fazenda Santa Teresa do Sumidouro), Bernadino Ferreira Rios e Francisco de Sousa Monteiro (fazenda Monte Líbano).

Curiosamente, encabeçando a lista, aparece o nome do suíço Jean Moulaz, que já se achava na região desde 1837, segundo consta em documento lavrado em 1841. Quanto a Manuel de Jesus Lacerda, consta que era proprietário da fazenda Cobiça. Fazenda Bananal de Cima e Fruteira de Baixo (do Barão de Itapemirim), a fazenda Valão (de Severiano Monteiro de Sousa), a fazenda Aquidaban (de Ildefonso de Silveira Viana), a fazenda Pau Brasil (de Francisco Salles Ferreira), a Fazenda Fruteira de Cima (de Aurélia Souto Machado, casada com Manuel de Araújo Souto Machado), a fazenda Safra (da viúva Josefa Souto Belo, administrada pelo irmão, Major Urbano Rodrigues Souto).

Pelos seus empreendimentos e coragem esse primeiro núcleo de povoadores foi bastante elogiado junto à Corte pelo presidente da província, Sebastião Machado Nunes, quando de sua visita à região do Itapemirim.

Desenvolvimento do comércio

Manuel Cipriano da Franca Horta estabeleceu a primeira casa de comércio, numa das dependências do Armazém do Barão de Itapemirim, após abrir um pequeno colégio que teve curta duração.

A partir da criação da freguesia de São Pedro das Cachoeiras do Itapemirim, em 16 de julho de 1856, o lugarejo não parou de crescer. O povoado contava com cerca de três mil e quinhentas pessoas, das quais aproximadamente duzentas e dez pessoas eram escravas.

O comércio foi aos poucos se desenvolvendo, surgiram as casas comerciais de Loiola & Silva, Jorge & Irmão, Quintais & Viveiros, Jerônimo Francisco, Bernardino Ferreira Rios, Luís Bernardino da Costa (que tinha um serviço de pranchas para transporte de mercadorias), Marques Guardia & Cia., Pedro Teixeira Duarte, Casa Mineira, Casa Samuel (do francês Samuel Levy, que aqui chegou vendendo joias) e Manuel José de Araújo Machado.

A primeira ponte da cidade

Era presidente da Câmara o doutor Gil Goulart. De acordo com o presidente da província ficou resolvido que se arranjasse com os capitalistas de Cachoeiro dinheiro emprestado para construir uma ponte sobre o rio Itapemirim.

A construção foi entregue ao tenente-coronel Ildefonso da Silveira Viana, que a apresentou concluída no dia 10 de junho de 1887. Ela foi construída pois a cidade tinha necessidade de uma ponte que permitisse a ligação entre as duas margens. Sua estrutura metálica foi importada da Inglaterra.

O local mais apropriado estava situado entre as casas de negócios dos portugueses, capitão Luís Bernardino da Costa e Manuel José de Araújo Machado, quase em frente à via de que dava acesso ao Largo de São João, do lado sul, com acesso ao lado norte à Chácara de Gil Goulart.

A ponte tinha cento e quatorze metros de comprimento, três metros e meio de largura, dezesseis de altura. Foram construídas ainda as praças Gil Goulart, na extremidade norte da ponte, e a Coronel Silveira, no lado sul.

As despesas com a construção da ponte foram amortizadas com dinheiro arrecadado de pedágio, possivelmente o primeiro do Estado. Esse sistema vigorou até 1920, quando a passagem foi liberada ao povo gratuitamente. Com a era do automóvel a ponte se tornou obsoleta, obrigando a construção da ponte Fernando Abreu, inaugurada em 3 de fevereiro de 1954, ao lado da antiga, que teve sua estrutura metálica vendida como sucata em 1965. O custo da ponte foi de Rs. 47:610$912, mas depois de concluída seu valor chegou a mais de 60:000$000 reis.

Navegação do rio Itapemirim

Nos primórdios de Cachoeiro, isto é, em 1868, o seu vigário Manuel Leite Sampaio Melo relatava ao presidente da província que o rio Itapemirim, nas ocasiões das secas, forçava os canoeiros a levarem pás e enxadas para irem abrindo caminho em valas, minuciando: ” A razão é ser ele todo cheio de voltas e bastante entulhado de paus; tem meses que fazem as viagens em quatro dias e outros em oito e nove”.

A findar a Guerra do Paraguai, o capitão Henrique Deslandes, paranaense de Paranaguá, que lutara como voluntário, foi-se estabelecer no Espírito Santo, montando atelier fotográfico em Vitória. De lá, transferiu-se para Vila de Itapemirim.

O progresso da região, aquele movimento crescente de cargas e passageiros, animou-o a pleitear, junto ao Governo, concessão a vapor do Rio Itapemirim, tendo firmado contrato com lei provincial de 1872. O Capitão Deslandes fez uma sociedade com Manuel Ferreira Braga (Braga & Deslandes), adquirido, na Barra do Itapemirim, o trapiche de Silva Lima & Braga, cujo primeiro proprietário fora o Barão de Itapemirim.

Somente a 3 de abril do ano seguinte ao compromisso firmado, era inaugurado o serviço, com quatro vapores: dois de rodas e dois de hélices. Pouco depois, foi providenciada a aquisição de mais dois vapores e uma barca de passageiros, e encomendado outro vapor na Inglaterra. Muito embora o calado das embarcações atendesse o especificado no contrato, nas grandes secas a navegação era completamente interrompida durante meses. A acomodação dos passageiros era o que deixava muito a desejar: era apertada na ré, com todo o desconforto. Tantos tropeços relegaram o vapor ao desprezo dos passageiros e do transporte de cargas, permanecendo quase que sempre só para carregar malas do correio.

Em três de abril do ano seguinte, Simão Rodrigues Soares, da Barra do Itapemirim, conseguiu dos cofres geral e provincial reinaugurar a navegação com um novo vaporzinho Três de Abril.

A evolução com a ferrovia

A ideia do projeto com a ferrovia foi apresentada à Assembleia Provincial pelo historiador, jornalista e deputado estadual, Basílio Carvalho Daemon, em 31 de outubro de 1872. Portanto, quatorze anos antes de bater a primeira estaca.

A princípio a concessão foi dada ao capitão Henrique Deslandes e depois transferida ao Visconde de São Salvador de Matosinhos, presidente da Companhia de Navegação Espírito Santo e Caravelas. Um vapor foi fretado para transportar de Antuérpia até a Barra do Itapemirim parte do material da ferrovia.

Em 8 de dezembro de 1886, o engenheiro Pedro Scherer iniciou a montagem da locomotiva e o assentamento dos trilhos. A estrada tinha 71 km de extensão. Partia da Vila de Cachoeiro até a estação do entroncamento de Matosinhos, em Duas Barras, de onde seguia em um ramal para Castelo e em outro para Alegre.

A ferrovia tinha bitola estreita e três locomotivas Baldwin, pesando cada uma 27 toneladas. As opções eram, um carro de primeira classe; dois mistos; dois de segunda classe; dois de correio e bagagem; 18 vagões fechados; seis abertos; um para transporte de animais; um para explosivos; dois para madeiras e seis de lastros.

Anos mais tarde, a linha da estrada de ferro Caravelas passou a ser propriedade do Lóide Brasileiro. Em 1907 se submeteu ao poder da Leopoldina, já que estava hipotecada a uma empresa de Londres. O traçado de Cachoeiro a Alegre passou a integrar o chamado sul da Leopoldina, ligando Cachoeiro a Carangola (Estado de Minas Gerais).

O novo ramal até Minas foi inaugurado em 24 de novembro de 1913. Já naquela época, a capital capixaba do café tinha vínculos mais estreitos com o Rio de Janeiro, a capital Federal, do que com Vitória. No final do século passado, os trilhos do Rio e de Vitória se aproximaram de Cachoeiro.

Com dificuldades, a estrada de Ferro Sul concluiu seu primeiro trecho em 1895: o de Vitória-Viana. Em 1900 estava pronto o trecho Vitória-Domingos Martins. Em 1910 a ferrovia sulista completava a tão sonhada ligação entre Vitória e Cachoeiro. Como tinha passado tanto tempo, tudo já havia mudado. Desde 1903 já tinham chegado a Cachoeiro os trens da Leopoldina, com matriz no Rio, contribuindo, assim, para fortalecer os laços econômicos entre o Rio de Janeiro e a nossa cidade.

Datas históricas importantes

1853 – Criação da 1ª casa comercial

1856 – Celebração da 1ª missa no município criada a Freguesia de São Pedro do Cachoeiro Inaugura-se a 1ª Escola Primária

1858 – Inaugura-se a agência de Correios

1864 – Cachoeiro é elevada a categoria de vila

1866 – Circula o 1º número do jornal “O Itabira”

1867 – Instalação da Câmara Municipal

1876 – Criação da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim

1887 – Inaugura-se a iluminação pública a lampiões de querosene, pelo sistema belga

1889 – A Vila de Cachoeiro é elevada a categoria de cidade Instalada a 1ª agência de Telégrafos

1900 – Instalação da Santa Casa de Misericórdia Fundado o Caçadores Carnavalescos Clube Inauguração da Estação da Leopoldina Railway, com o nome Muniz Freire

1903 – Inauguração do prédio da Câmara Municipal Inauguração da Usina da Ilha da Luz Inauguração do Sistema de Iluminação Elétrica

1907 – Fundação do Centro Operário e de Proteção Mútua

1910 – Inauguração da Ponte de Ferro com a presença do Presidente Nilo Peçanha

1914 – Posse do 1º Prefeito de Cachoeiro., Cel. Francisco de Carvalho Braga

1916 – Funda-se o Estrela do Norte Futebol Clube e o Cachoeiro Futebol Clube

1931 – Fundação da Sociedade Musical “26 de julho.”

1945 – Fundação da Rádio Cachoeiro

1947 – Fundação da Casa do Estudante

1948 – O Cachoeiro Futebol Clube, se torna Campeão Capixaba

1950 – Fundação do Centro de Saúde

1953 – Fundação da Viação Itapemirim

1959 – Instalação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

1964 – Fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Madre Gertrudes de São José.”

1965 – Fundação da Faculdade de Direito · Década de 70 – Expansão Industrial no Município. Montagem da TV a Cor no Município

1979 – Fundação da Rádio Tribuna FM

1982 – Fundação da Rádio Cidade FM

1985 – Tombamentos – Igreja Nosso Senhor dos Passos Escola Bernardino Monteiro

1988 – Montagem da TV Cachoeiro (Transmissora), atual TV Gazeta Sul, afiliada da Rede Globo.

1989 – Fundação da Rádio Diocesana

1996 – Implantação do Plano Diretor Urbano (Lei 4.172//96)

Tombamentos da Casa da Memória, Casa dos Braga, Mercado Municipal, Matadouro Municipal, Chafariz da Pça Jerônimo Monteiro, Centro Operário e de Proteção Mútua, Sociedade Musical “Lira de Ouro” e Ponte Francisco Alves Athayde

1997 – Fundação da Torcida Jovem Estrela, no dia 15 de fevereiro de 1997. Desde então é a maior e mais fanática torcida organizada do Estrela do Norte Futebol Clube

1998 – Ocorre a privatização do SAAE, tornando Cachoeiro a unica cidade do estado com o serviço de tratamento de água e esgoto sem interferência do estado.

2000 – Instalação do novo prédio da APAE

Inauguração do Teatro “Rubem Braga”

Implantação da Linha Vermelha e da Rodovia do Contorno

Instalação do Instituto do Coração

Inauguração do Centro de Ciências e Artes “Bernardino Monteiro”

2001 – Primeiro show da carreira da cantora Wanessa Camargo, no Parque de Exposições.

2001 – O Cachoeiro Futebol Clube joga contra o Fluminense no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil, perdendo por 2 x 1

2009 – Roberto Carlos realiza show de 50 anos de carreira no estádio do Sumaré. Evento conta com ampla cobertura da mídia nacional.

2010 – Forma a turma de Nutrição do Centro Universitário São Camilo – “Sônia tô com Dúvida” – Grande marco para saúde pública do município

2012 – Chega o sinal digital para TV em Cachoeiro de Itapemirim.

2014 – Estrela do Norte campeão Capixaba 2014

Geografia

Pôr do sol no Rio Itapemirim em Cachoeiro de Itapemirim.

O município está situado no sul do estado, às margens do rio Itapemirim, ocupando uma área de 876,8 mil km², Cachoeiro também é banhado por mais 4 rios, o Rio Castelo, o Rio Estrela do Norte,o Rio Fruteiras e o Rio Floresta. A sua sede localiza-se a 20º50’56” de latitude sul e 41º06’46” de longitude oeste, a uma altitude média de 35 metros, sendo o bairro de menor altitude Centro – 35 metros – e o de maior altitude Condomínio Residencial Montanha – 210 metros. O cidade fica a 139 quilômetros da capital, Vitória

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim situa-se na zona fisiográfica Serrana do Sul, às margens do rio Itapemirim, no ponto em que este deixa o planalto cristalino – onde forma corredeiras (“cachoeiros”, “cachões”) – e entra na planície litorânea. Entre os vários picos das redondezas sobressaem o do Itabira (700m) e os do Frade (470m) e da Freira. Esses picos fazem parte da frente escarpada e contínua de serras, que, constituídas por uma série de cabeços e pontões, se alinham na fachada costeira do sul do estado.

Clima

Cachoeiro de Itapemirim possui um clima tropical, com verões úmidos e quentes. É considerada uma das cidades mais quentes do Espírito Santo, juntamente com Colatina, Castelo e Alegre. Isso deve-se ao fato da cidade ser cercada por morros, que em alguns pontos ultrapassam os 500 metros, como é o caso do Morro das Andorinhas. Essas formações impedem a circulação do ar, causando o calor e a sensação de abafamento. Em determinados meses do ano como, em dezembro, janeiro e fevereiro, a temperatura fica mais elevada em Cachoeiro de Itapemirim e o calor, muitas vezes excessivo, combinado com a umidade proveniente do rio Itapemirim, proporciona a formação de nuvens de temporais, que vêm acompanhadas de chuva, ventos fortes e ocasionalmente granizo, que em sua maioria duram entre 15 e 40 minutos. Apesar de sua curta duração, esses temporais são capazes de trazer transtornos à cidade. Nos meses de março, abril e maio, a temperatura ainda é alta, mas não costuma passar dos 35 °C. Apesar de existirem exceções, elas geralmente são ocasionais.

Já nos meses de junho, julho, agosto e setembro, a temperatura da cidade entra em declínio, com a chegada das Frentes Frias, que trazem chuva, alta nebulosidade e geralmente frio. Nos dias em que essas frentes frias atuam na cidade, a temperatura chega a não passar dos 20 °C. Em sua maioria os dias de inverno em Cachoeiro não são quentes, as temperaturas normalmente ficam em torno de 23 °C – 26 °C, mas com a aproximação da Primavera as mesmas podem chegar aos 30 °C. As temperaturas mínimas nas noites sem nenhuma nebulosidade, ou seja, céu limpo, podem chegar aos 15 °C e até abaixo disso com a atuação das massas de ar polares, provenientes da região da Antártida. Os mesmos mares de morros, que no Verão causam todo o calor de Cachoeiro de Itapemirim, provocam no Inverno o frio intenso. Os morros represam grande parte do ar frio, que nas noites sem nebulosidade desce para a superfície, resfriando-a rapidamente. São nesses dias que os casos de temperatura próxima aos 10 °C, são vistos, porém são exceções e só ocorrem com fortes ondas de frio. Nesses meses a temperatura máxima média é de 28 °C e a mínima de 15 °C. Com certeza, Cachoeiro de Itapemirim tem suas particularidades, oferecendo assim, frio e calor. Nos últimos anos o frio em Cachoeiro tem aumentado significativamente, trazendo à população acostumada com o forte calor a sensação de muito frio.

Segundo dados Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes ao período de 1961 a 1980 e de 1990 a 1992, a menor temperatura registrada em Cachoeiro do Itapemirim foi de 9 °C em 1° de junho de 1979, e a maior atingiu 42,5 °C em 9 de janeiro de 1969, sendo também a maior já observada no estado do Espírito Santo e uma das quinze maiores registradas pelo INMET no país. Os maiores de acumulados de precipitação em 24 horas foi de 168 mm em 22 de abril de 1973 e 101 mm em 11 de dezembro de 1978.

