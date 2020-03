Bombeiros vão fiscalizar população nas ruas do ES orientando a ficar em casa

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 120

O governador Renato Casagrande explicou em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (20), as novas medidas adotadas pelo Estado para conter a disseminação do coronavírus. Entre elas está a presença de militares do Corpo de Bombeiros para orientar que as pessoas não fiquem na rua a não ser que seja caso de extrema importância.

Haverá uma fiscalização em todo o Estado inicialmente pelos Bombeiros, mas o Exército também poderá atuar. Porém, segundo Casagrande, que nesse caso é preciso liberação do Governo Federal. “É um apelo e uma orientação que os bombeiros farão à população. Quem estiver na praia, numa praça, por exemplo, eles vão pedir para voltar para casa”, explicou o governador.

Casagrande também emitiu decreto hoje determinando o fechamento do comércio por 15 dias a partir deste sábado (21). Apenas serviços essenciais serão mantidos como supermercados, farmácias, postos de combustíveis, lanchonetes e restaurantes (estes até às 16 horas).

Acompanhe outras medidas ao vivo: