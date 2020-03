Bombeiros percorrem ruas de Cachoeiro orientando população a não deixar suas casas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 425

Os Bombeiros estão percorrendo as ruas de Cachoeiro de Itapemirim neste sábado (21), orientando lojistas sobre o decreto que prevê o fechamento dos comércios durante a crise do coronavírus. A mensagem orienta ainda os moradores a não permanecerem nas ruas.

“Atenção, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo orienta que não é recomendada a permanência de pessoas nas ruas. Evitem aglomerações. Para sua segurança, pedimos que todos cooperem com as medidas de contenção do coronavírus. Solicitamos que retornem às suas residências”, diz a mensagem.

As medidas foram anunciadas pelo governo do Estado nesta sexta-feira (20) e preveem que somente serviços essenciais, como supermercados, padarias, farmácias, postos de combustível e restaurantes, podem abrir as portas.

Ouça a mensagem dos Bombeiros:

