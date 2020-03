BNDES apresenta medidas para reduzir impactos causados por pandemia

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 224

Neste domingo(22), o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, apresentou as medidas emergenciais para mitigar os impactos causados pela pandemia do novo coronavirus na economia e na sociedade brasileiras.

Veja as medidas anunciadas pelo banco:

O BNDES ará a transferência de R$ 20 bilhões do Fundo PIS-PASEP para o FGTS possibilitando novos saques ao trabalhador.

Serão atendidos com a ação setores como Petróleo e Gás, Aeroportos, Portos, Energia, Transporte, Mobilidade Urbana, Saúde, Indústria e Comércio e Serviços, num total de R$ 30 bilhões, sendo R$ 19 bilhões para as operações diretas e R$ 11 bilhões para indiretas.

Outra ação imediata é a ampliação da linha “BNDES Crédito Pequenas Empresas” com a expansão da oferta de capital para empresas com faturamento anual até R$ 300 milhões.

Oferecerá ainda crédito rápido, ágil e flexível para as empresas de todos os portes, por meio da rede de atendimento de seus agentes financeiros credenciados.

O banco está lançando medidas para reforçar o caixa de empresas e apoiar trabalhadores que enfrentam efeitos da crise do coronavírus. Serão injetados R$ 55 bilhões na economia, que representam quase o total de desembolsos do BNDES em todo o ano de 2019.

O limite de crédito por beneficiário passará de R$ 10 milhões para R$ 70 milhões por ano, colaborando com a necessidade de capital de giro das empresas. Serão oferecidos, pelo menos R$ 5 bilhões em apoio rápido às MPMEs, as empresas que mais empregam no país.

O banco suspenderá por até 6 meses o pagamento de empréstimos contratados, nas modalidades direta e indireta, das empresas afetadas pela crise.

