BBB: "Perdi o boy", diz Victor Hugo sobre Guilherme

Assim como Gabi, Victor Hugo ficou extremamente abalado com a saída de Guilherme do BBB nesta terça-feira (3), tanto que após a saída do ex-brother o psicólogo chorou por ele não ter deixado nada para ele.

Ainda triste pela saída do modelo, Victor Hugo conversou com algumas sisters sobre a saída de Guilherme na quarta-feira (4) a tarde: “Ontem eu aprendi muito. Eu estava sofrendo, coração destruído. Nunca tinha passado por aquilo na minha vida”, contou Victor Hugo.

“Sofri muito, acho que foi um dos piores dias que tive aqui”, comentou Mari. “Eu não tinha noção de quanto eu amava de verdade o Gui, ontem ficou muito mais claro. Mais claro que tudo, muito forte, mas é verdade”, afirmou o brother.

O psicólogo prosseguiu se lamentando pela saída do brother e pelo tempo que eles poderiam ter passado juntos: “Parece que quanto mais você se esforça para tirar da sua cabeça, mais fica. Aquela hora que fui para o quarto, para ficar sozinho, parecia surra de pensamento. Me veio várias coisas na cabeça, coisas que não consegui fazer com ele. Estávamos em um momento muito bom. No ápice dos momentos legais. A terça-feira com ele foi incrível”.

Mari ressaltou que os dois tiveram várias fases, e a conversa seguiu para outros rumos. Pouco tempo depois, o modelo foi citado novamente, e Victor Hugo ressaltou que era muito difícil.

“Perdeu o boy”, brincou Flayslane. “Perdi meu boy”, concordou Victor Hugo. “Chihuahua cadê você? Isso é impossível”, gritou o psicólogo em meio a algumas risadas. “Perdeu boy dos outros”, provocou Flay.

