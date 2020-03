Bandidos com submetralhadora assaltam posto de combustíveis em Apiacá; veja vídeo

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 395

Advertisement

Advertisement

Dois bandidos armados com uma sub metralhadora e uma garrucha deixaram clientes e funcionários de um posto de combustíveis sob a mira de armas de fogo durante um assalto no madrugada desta sexta-feira (6) no Centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 23h30 e foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Os militares foram acionados por um funcionário que relatou que a ação foi muito rápida. O frentista disse que foram levados R$ 300 e celulares.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A dupla de assaltantes fugiu e ainda não foi localizada pela Polícia Militar.