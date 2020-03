Bancos e lotéricas poderão abrir a partir desta quarta-feira (25), em Cachoeiro

Bancos e lotéricas de Cachoeiro e Itapemirim poderão realizar atendimentos durante o período de distanciamento social atualmente em vigência. A medida visa atender, principalmente, aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família. Modificações no decreto municipal que restringe as atividades de comércio e serviços na cidade foram publicadas em edição especial do Diário Oficial do Município, na tarde desta terça-feira (24).

Com isso, o decreto passa a incluir, entre as atividades permitidas no período de emergência em saúde pública, instituições de compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços presenciais ou não de instituições financeiras, lotéricas e assemelhados.

Entretanto, para a realização de atendimentos presenciais, as instituições financeiras deverão restringir o acesso, podendo admitir o ingresso de pessoas em até 40% de sua capacidade, devendo manter a totalidade de seus caixas abertos e que cada um atenda a até cinco pessoas. Também deverão servir produtos de higienização às pessoas que estiverem dentro das instalações.

Para garantir a segurança dos usuários dos bancos e lotéricas, a Secretaria Municipal de Segurança (Semseg) demandou que a Guarda Civil Municipal (GCM) reforce a vigilância às áreas desses estabelecimentos. A Polícia Militar também foi comunicada da reabertura das instituições financeiras e deverá incluir esses pontos nas ações de patrulhamento.

“Algumas instituições financeiras nos comunicaram da situação dos aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais e nós atendemos prontamente. É uma situação delicada, e nós estamos colocando todos os esforços para que as necessidades sejam atendidas. Pedimos a todos que só se dirijam aos bancos neste momento se realmente houver necessidade”, destaca o prefeito Victor Coelho.