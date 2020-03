Banco Mundial vai liberar US$ 50 milhões para o Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 99

O deputado federal Felipe Rigoni participou hoje de reunião no Banco Mundial ao lado do governador Renato Casagrande. O encontro foi com a diretora do banco no país, Paloma Anos Casero.

A dupla conseguiu o redirecionamento de mais de US$ 50 milhões em empréstimo para obras de prevenção e gestão de risco nas áreas atingidas pelas chuvas no Espírito Santo.

“Além da liberação rápida dos recursos, apresentamos um programa ainda maior para cuidar das bacias hidrográficas no Sul do estado, diminuindo o impacto de futuras chuvas na região. Uma vitória para os capixabas”, acrescentou Rigoni.

