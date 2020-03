Aulas na rede municipal de Venda Nova serão suspensas a partir da próxima segunda (23)

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 322

A exemplo do governo do Estado, a Prefeitura de Venda Nova decidiu suspender as aulas da rede municipal de ensino a partir da próxima segunda-feira (23), antecipando as férias de julho.

O motivo é evitar aglomerações que facilitem a transmissão do coronavírus. A cidade tem um caso suspeito, cujo resultado do exame ainda não saiu.

Segundo comunicado, de terça (17) até sexta (20), as escolas continuarão recebendo os alunos para que as famílias consigam se adaptar.

