Auge do coronavírus no ES será a partir do dia 20 de abril, prevê estudo do governo

O auge no número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo deverá ocorrer a partir do dia 20 de abril. Os dados, segundo o governador Renato Casagrande, são de estudos da Secretaria de Saúde do Estado e acompanham a previsão do Ministério da Saúde para todo o Brasil.

“No final do mê de abril, a partir do dia 20 o número de contaminação e de pessoas infectadas será maior, até mesmo porque mais testes terão sidos realizado”, explicou Casagrande.

Em entrevista na noite desta segunda-feira (23), o governador reforçou a importância do isolamento total para idosos e pessoas com doenças relacionadas no grupo de risco como forma de continuar contendo o avanço de casos no Estado. Casagrande destacou, ainda, que novas medidas estão sendo revistas, como a suspensão de realização de feiras, por exemplo. “Ainda vimos um grande números de pessoas circulando em feiras livre e também em cultos em igrejas. “Algumas pessoas ainda não acreditam no perigo do coronavírus”, alertou o governador.

O governo não descartou a abertura de hospitais de campanha, a exemplo do que os governos do Rio e São Paulo estão fazendo. “Estamos estudando as propostas, as condições e se são necessários, e buscando respiradores tanto em grandes empresas quanto em fornecedores locais. Queremos abrir 300 leitos de UTI com todos os equipamentos. Mas precisamos de leitos de enfermaria, para a retaguarda. Por isso estamos discutindo a possibilidade de abrir hospitais rapidamente”, enfatizou Casagrande, salientando que esses novos leitos devem ficar em locais próximos aos hospitais de referência.

Resultados

Sobre o resultado das ações adotadas pelo governo contra a disseminação do vírus, Casagrande afirmou estarem dentro da previsão, comentou sobre os três novos casos confirmados e a importância de continuar reduzindo a mobilidade social. “Hoje dia 23 de março tivemos mais três casos confirmados, chegando a 29 casos. Todos aparentemente com transmissão local. Quanto mais gente conter a mobilidade, mais nós vamos achatar a curva. Então as medidas têm dado resultado pelo número de pessoas identificadas”, disse.

Casagrande explicou, porém, que o Estado realizou poucos teste, prevendo que novos casos podem ser confirmados. “Repito que nós ainda testamos pouco, temos que fazer mais testes, mas é preciso manter o cuidado do isolamento. Estamos vendo São Paulo e Rio com dificuldades e a população maior, densidade demográfica maior. Aqui tomamos medidas há bastante tempo de isolamento social. Então vamos continuar nesse trabalho que está dando resultado. tivemos cinco pessoas curadas, vamos continuar nesse trabalho”, explicou.

*Após a entrevista com o governador, a Sesa atualizou os dados com 33 casos confirmados no Estado.