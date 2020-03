Audiência pública debaterá planos de prevenção e contingenciamento de enchentes em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 102

Cachoeiro de Itapemirim sediará audiência pública no próximo dia 19, às 14h30, na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, para debater planos de prevenção e contingenciamento de enchentes no Sul do Espírito Santo.

A audiência pública foi proposta pelo vereador Diogo Lube, após as fortes chuvas do mês de janeiro, que provocaram prejuízos em Cachoeiro e outras cidades do Sul do Estado.

“Considerando as variações climáticas com diversas ocorrências de enchentes em nosso município e outras cidades, nós convocamos uma audiência pública, chamando o Ministério Público, a Defesa Civil, secretarias da Prefeitura, tais como Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Subsecretaria de Comunicação do Município, a ACISCI, o 9º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo e o comandante do Corpo de Bombeiro de Cachoeiro – 1° CIA, para que possamos discutir o plano de contingenciamento e enfrentamento de catástrofes, que foi feito em 2017 e precisa ser remodelado. A população precisa ser melhor informada de como prevenir esse tipo de situação”, justifica o parlamentar.

A audiência pública, com início às 14h30 e previsão de término às 17h, é aberta ao público.