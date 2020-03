Arquidiocese de Vitória suspende missas, catequese e orienta fiéis sobre Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 190

Os fiéis católicos do Espírito Santo foram orientados a tomar novas medidas contra o coronavírus durante as manifestações religiosas no Estado. Arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, divulgou um decreto com mais orientações, além das já anunciadas no início do mês. “As orientações a seguir estão sintonia com o que especialistas em saúde pública tem recomendado à população”, diz trecho da carta assinada por Campos.

No documento, entre as recomendações estão a não obrigatoriedade dos fiéis irem às missas que deverão ser realizados de forma mais breve, suspensão de catequeses e outros encontros religiosos.

Diocese de todo o Estado também divulgaram comunicadas às paróquias, que repassam às comunidades, as orientações e suspensões de atividades.

Leia a carta: