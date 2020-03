Por Redação - Redação 8

Advertisement

Advertisement

Quem tem um equipamento caro geralmente toma bastante cuidado durante a sua utilização, para evitar problemas e defeitos. Este é o caso das impressoras 3D, que ganharam popularidade ao longo da década de 2010 e que vem conquistando cada vez mais espaço, nas indústrias e até mesmos nas residenciais.

Além de saber desenvolver um projeto em três dimensões para que este equipamento possa fazer a impressão, é preciso estar atento para os cuidados que devem ser tomados logos após ela finalizar um objeto. Aprenda a cuidar da impressora 3D depois do uso.

Separe a peça da base

Assim que terminar o processo de impressão, aguarde um período entre 5 e 10 minutos e separe a peça da base, neste período ela irá esfriar o suficiente para que possa ser manipulada com as mãos. Caso não aguarde este tempo, é possível que a peça seja deformada devido ao contato com as mãos, por ainda não estar sólida o suficiente.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Essa separação pode ser feita com a utilização de uma espátula. Caso não possua este equipamento, é possível esperar para que a base fique em temperatura ambiente ou então utilizar alguma técnica mais antiga de remoção, como levar a base até um frigorífico para saber se a peça já desgrudou dela.

O ABS, por exemplo, é um material sensível a mudanças bruscas de temperatura, por isso é preciso tomar cuidado, caso a peça tenha essa constituição. Quando a impressão acabar, vá reduzindo a temperatura de maneira progressiva, até chegar na temperatura ambiente.

Não esqueça de limpar o extrusor

Existem alguns filamentos que podem causar problemas para uma impressora 3D, por isso é preciso tomar cuidado com o extrusor ao utilizar algum deles, como é o caso do PLA-Fibra de Carbono ou Nylon-Fibra de Carbono CF15. É interessante fazer a limpeza desde o interior do extrusor, para que estes materiais não se solidifiquem com os restos de filamento.

Aliás, existem alguns filamentos que servem para a limpeza, como é o caso do Smart Clean, material que é aplicado com 10ºC a mais do que o filamento aplicado anteriormente, fazendo com que o filamento preso seja eliminado. É algo interessante que serve para aumentar a vida útil do equipamento.

Advertisement

Faça a limpeza da base

Diversas impressoras 3D possuem uma base de cristal ou outro tipo por onde é pulverizado um spray que serve para auxiliar na aderência da peça durante impressões. Após algumas utilização, é interessante utilizar o spray novamente, mas antes disso é preciso lavar a base com água e com sabão.

Para não ter erro neste procedimento, aplique um pouco de sabão na base e um pouco na água, começando a esfregar com uma mão, isso já vai deixar o equipamento bem limpinho. E não esqueça de secar, com o uso de um papel.

Comprove se a peça ficou perfeita

Depois que a peça já esfriou, é necessário comprovar a sua qualidade, para identificar se as dimensões e o acabamento foram feitos de acordo com o planejado. Meça as dimensões exteriores da peça e os ocos internos, caso algo esteja fora dos números que deveriam, a impressora necessita ser calibrada.

É possível que o acabamento superficial não tenha ficado no padrão desejado, isso pode ser culpa da temperatura utilizada para a impressão, que pode não ser a adequada para o filamento escolhido. Cada filamento tem uma temperatura ideal, é preciso saber qual é a do material escolhido para a impressão, impedindo falhas.

De olho no acabamento superficial

Nem todas as peças saem da impressora 3D prontas para o uso, algumas necessitam de acabamentos superficiais. Para isso, podem ser utilizadas algumas técnicas, como a aplicação de acetona ou vapor de acetona, principalmente para peças feitas em ABS ou com a aplicação de algum produto como resina epóxi de revestimentos.

O epóxi, ou outro produto semelhante, permitirá que a peça possa ser lixada e pintada na sequência. Com os acabamentos é possível deixar o produto inteiramente liso.

Além de saber lidar com uma impressora 3D, é preciso saber o que fazer com ela depois que o procedimento de impressão é encerrado. Esse equipamento custa caro, por isso precisa ser tratado com cuidado e até com carinho, evitando problemas com manutenção.