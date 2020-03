App possibilita acessar serviços e comprar produtos sem sair de casa em Anchieta

Por Redação - Redação 13

Em tempo de isolamento social contra o novo coronavírus, os moradores de Anchieta, por meio do aplicativo ‘Anchieta em Rede’, podem acessar serviços ou comprar produtos sem precisar sair de casa. No app existem diversos empreendimentos cadastrados com seus respectivos contatos e serviçosm que estão preparados para atender e entregar na residência do cliente.

Mercearias, padarias, restaurantes, lojas de roupas e acessórios, material de construção, serviços de construção e acabamento, lanchonetes, transporte, autônomos de diversos serviços, entre outros, estão cadastrados no app, um canal eficiente para contato online.

Além dessa praticidade, no app é possível acompanhar notícias, acessar serviços, leis, contatos de diversos órgãos e secretarias, empreendimentos do trade turístico, visualizar distâncias e muitos outros serviços.

O aplicativo ‘Anchieta em Rede’ pode ser baixado em celulares com sistema Android e IOS.

Todo empreendedor de Anchieta pode cadastrar seu negócio no aplicativo. Para isso, basta baixá-lo nas lojas virtuais ou acessá-lo pelo site do município. Com o aplicativo, os usuários poderão interagir com uma gama de informações e serviços.

#coronavírus: No app existe um canal com informações diárias sobre o novo coronavírus (Covid-19) no município.

