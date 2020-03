Após pedido de Ninho, Estado investirá R$ 7 milhões na reforma de escola em Dores do Rio Preto

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 131

Advertisement

Advertisement

O governador Renato Casagrande atendeu ao pedido do prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José de Carvalho Neto, o “Ninho”, para que a tradicional Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pedro de Alcântara Galvêas seja reformada.

De acordo com o prefeito, foi publicado no Diário Oficial do Estado, no último dia 9, o aviso de licitação da obra de reforma da unidade escolar e reconstrução da quadra poliesportiva da Escola Pedro de Alcântara Galvêas.

“Segundo fontes do Governo do Estado, a obra ficará em torno de R$ 7 milhões. Esta obra é o resultado de uma conversação nossa com o Governo do Estado, visto que a Escola Pedro de Alcântara Galvêas tem uma importância relevante na história da população rio-pretense”, disse Ninho.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As propostas das empreiteiras serão recebidas pelo Governo do ES até às 11h do dia 10 de abril deste ano e na mesma data será conhecida a empresa vencedora da licitação.