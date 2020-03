Antônio Coimbra, o cuíca, traça caminho que pretende fazer para chegar a Prefeitura de São José do Calçado

Por Redação - Redação 85

Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeitos do Sul do Espírito Santo, o AQUINOTICIAS.COM preparou nesta edição, entrevista com Antônio Coimbra de Almeida, conhecido como ‘cuíca’, e pré-candidato a Prefeitura de São José do Calçado. Confira!

QUEM É O PRÉ- CANDIDATO CUÍCA?

Antônio Coimbra de Almeida, conhecido como ‘Cuíca’, tem 63 anos de idade, filho de Antônio Maria de Almeida e Maria Olinda Moreira de Almeida. Casado há 40 anos com Sheila Santos de Almeida, pai de Rafael Santos de Almeida – procurador do Estado do Espírito Santo e Gabriel Santos de Almeida – advogado e procurador do Município de Viana. Nasceu no dia 13 de fevereiro de 1957 em São José do Calçado. Se criou na cidade, construindo toda sua vida no município. É formado em contabilidade, produtor rural e corretor de imóveis.

QUAIS RAZÕES LEVARAM COLOCAR SEU NOME À DISPOSIÇÃO PARA DISPUTAR A PREFEITURA?

A principal razão certamente é a convicção que tenho de poder ajudar colocando em prática e à disposição da sociedade toda uma formação de técnico e de gestor. Além disso, o desejo de servir, de poder trabalhar para o povo na construção de um futuro melhor, alavancar com as próprias mãos e colaboração de todos, a máquina do desenvolvimento em favor do bem comum, da coletividade e assim amenizar as frustrações e decepções do nosso povo que vem sofrendo com o desmando e a falta de gestão da atual administração. Posso dizer que me preparei ao longo dos últimos anos para ser prefeito de São José do Calçado, não por vaidade ou projeto pessoal, mas sim por amar fazer o bem ao próximo. Chegou a hora de dar a minha contribuição nesta tarefa tão importante de reconstrução de nossa cidade.

COMO ESTÃO AS ARTICULAÇÕES PARA VIABILIZAR SUA CANDIDATURA A PREFEITO?

Com muita humildade quero dizer que nossas articulações estão evoluindo de forma muito positiva. Tenho recebido apoio das famílias calçadenses, dos jovens, das mulheres, dos agricultores, comerciantes e de grandes lideranças políticas do nosso estado. Quero citar aqui e agradecer o apoio à nossa pré-candidatura do governador Renato Casagrande, da vice-governadora Jacqueline Moraes, de diversos deputados estaduais, deputados federais e secretários de estado. Todo este apoio, mostra que nossa pré-campanha será um movimento muito forte, capaz de envolver todos aqueles que querem ver nosso município prosperar. Chegou a hora do cidadão calçadense participar efetivamente e mudar os rumos da política em nossa cidade.

SE SEU NOME FOR HOMOLOGADO PELA CONVENÇÃO DO SEU PARTIDO QUAIS AS PRINCIPAIS PROPOSTAS QUE LEVARÁ AO ELEITOR?

É importante dizer aqui, que temos reunido com a comunidade para construir nosso programa de governo. Mas os moradores de Calçado e quem visita nossa cidade, estão vendo de cara, que o município está abandonado pela atual administração. Por isso é hora de reconstruir São José do Calçado. Precisamos resgatar a dignidade desse povo tão sofrido, tão descrente de promessas políticas. A maioria da população está decepcionada com a atual administração. Precisamos antes de tudo resgatar essa confiança para que possamos construir juntos uma São José do Calçado digna de seu passado, de sua história e de sua cultura.

Nossas propostas que estão sendo discutida com as comunidades, serão lançadas brevemente. Já podemos neste momento divulgar as principais propostas: 1ª) consertar/recuperar o calçamento de nossas ruas para que as pessoas possam caminhar com segurança e tranquilidade; 2ª) melhorar/otimizar a Saúde, Agricultura, Educação, Esportes, Cultura, Obras, Assistência Social, Segurança, Previdência, cuidar com seriedade do meio ambiente para evitar que nosso município sofra com as mudanças climáticas; 3ª) implementar políticas públicas de inclusão social, geração de emprego e renda, recuperação do comércio e estruturação do plano de cargos e salários dos servidores, com a reposição da perda salarial dos servidores que gira em torno de 60% (sessenta por cento); 4ª) criação da Secretária dos Jovens para valorizar e criar novas oportunidades de trabalho para que nossa juventude não precise migrar do município em busca de emprego; 5ª) implementação do orçamento participativo onde a comunidade aponta as prioridades e 6ª) redução do IPTU com isenção aos maiores de 70 (setenta) anos de idade.

DE ONDE SAIRÃO OS RECURSOS PARA COLOCAR EM PRÁTICA SUAS PROPOSTAS?

Irei formar uma equipe técnica que trabalhará incansavelmente na gestão e criação de novos projetos, captando recurso junto ao governo do estado e governo federal. Além disso, vamos sensibilizar os deputados estaduais e federais para que através das emendas parlamentares, possam destinar uma quantidade maior de recursos para nosso município, além das transferências obrigatórias e voluntárias dos Governos Estadual e Federal. Gostaria de registrar que, mesmo não sendo ainda prefeito, estou trabalhando junto ao governo e deputados, para levar benefícios para o nosso povo. Posso citar aqui como exemplo: 1) emenda parlamentar do Deputado Federal, Da Vitória, para aquisição de 02 tratores com implementos e 01 caminhão para as associações dos produtores rurais, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, bem como uma emenda de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição do kit do conselho tutelar; 2) emenda parlamentar do Deputado Federal, Da Vitória, para o hospital São José; 3) através da Deputada Estadual, Raquel Lessa, foi atendido duas associações de pequenos produtores rurais com a aquisição de 02 (dois) secadores de café; 4) em reunião realizada no dia 28/02/2020 com o Secretário Estadual de Agricultura, Paulo Foletto, solicitei a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para atender outras 05 associações de pequenos produtores rurais. Quero ressaltar a importância da parceria que estabeleci com o governador Renato Casagrande, que é do meu partido, que certamente irá nos prestigiar para que possamos reconstruir nosso município, com um de um trabalho sério, honesto e competente.

QUAL O PERFIL IDEAL DO VICE PARA COMPOR SUA CHAPA?

O candidato a vice-prefeito que irá compor a minha chapa será uma pessoa que vai agregar na nossa pré-campanha e também no trabalho na administração. Será escolhido através de consulta e muito diálogo com os partidos que estarão compondo nossa aliança. Além disso, será um vice totalmente comprometido com a cidade e com o nosso plano de governo. Chega de decorativo e que não trabalha. Na nossa administração, o vice tem que trabalhar e muito. Acho um absurdo um vice receber salário sem fazer nada. Isso é imoral, portanto, inaceitável. No nosso governo isso não vai acontecer.

O QUE LEVA A ACREDITAR QUE PODERÁ VENCER AS ELEIÇÕES DESTE ANO?

Em primeiro lugar, o que me leva a acreditar é a fé que tenho em Deus que me concede saúde e coragem para trabalhar dia e noite para a população de São José do Calçado. Em segundo lugar, é a manifestação espontânea do povo em favor do meu nome. Vejo a minha pré-campanha deslanchando de boca em boca. É a população quem diz “Agora é a vez do CUÍCA”. Isso me faz criar uma enorme perspectiva e responsabilidade.

COMO VOCÊ VÊ SUA CIDADE ATUALMENTE?

Literalmente como um barco a deriva, sem nenhum rumo, nem direção. Falta gestão pública, comprometimento com a população. A força que a população tem nas mãos é o VOTO, só através do voto que é possível acontecer uma mudança que venha tirar São José do Calçado desse cenário de descaso e abandono, uma situação lamentável. O povo não merece essa gestão.

QUAL SERÁ O MAIOR DESAFIO PARA O PRÓXIMO GESTOR?

Será resgatar a confiança e a esperança de nossa gente, para que possamos voltar a ter orgulho de ser morador de São José do Calçado. É devolver ao povo a sua dignidade como cidadão, através de uma gestão democrática, voltada para a resolução dos problemas do município, fazendo com que os munícipes tenham esperança em um futuro melhor. Isso se faz com gestão, muito trabalho e diálogo com a sociedade.

SE ELEITO FOR VAI LIDAR COM O PODER LEGISLATIVO?

O poder legislativo é de muita importância para a gestão da municipalidade. Sendo prefeito de São José do Calçado, irei manter o dialogo constante com todos os vereadores, conquistando o apoio necessário para construir uma gestão exitosa, capaz de alavancar o desenvolvimento que tanto precisamos.

O SENHOR NO PRIMEIRO MANDATO DO ATUAL PREFEITO JOSÉ CARLOS, FOI UM GRANDE ALIADO, CONSELHEIRO E SECRETÁRIO DE GRANDE RELEVÂNCIA, NA ÉPOCA, O QUE ACONTECEU NA RELAÇÃO POLÍTICA DE VOCÊS?

Primeiramente, gostaria de dizer que na época (2009 a 2012) que fiquei a frente de algumas secretarias (Finanças, Obras, Agricultura e Saúde), consegui mostrar a minha capacidade de gestão, marcando a minha passagem de forma positiva para o município. Por exemplo, na época que fui Secretário de Saúde realizei diversas ações no sentido de viabilizar o melhor atendimento ao cidadão, realizando a contratação de vários médicos de especialidade, evitando assim o deslocamento das pessoas para outras cidades para realizar consultas e exames. Também, regularizamos o fornecimento de remédios, a realização de consultas e exames a toda a população calçadense. Importante registrar que é fundamental a presença física dos secretários na sua devida secretaria para o bom atendimento aos cidadãos.

Em relação ao meu rompimento com o atual prefeito, o que posso dizer é que não concordo com sua forma de administrar. Temos muitas diferenças. Sou um técnico, e me considero um gestor moderno, eficiente, dinâmico e comprometido em entregar para a população, resultados concretos para melhoria da qualidade de vida de nosso povo.

SÃO JOSÉ DO CALÇADO É UM MUNICÍPIO MUITO LIGADO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PERDE MUITA RECEITA, QUANDO O CALÇADENSE SAI PARA COMPRAR FORA DO MUNICÍPIO, O QUE O SENHOR PRETENDE FAZER PARA DIMINUIR ESSE ÊXODO COMERCIAL EM SÃO JOSÉ DO CALÇADO?

Pretendo dar incentivo fiscal aos empreendedores, de maneira que aqueles que abrirem um comércio no município terão um período de carência. É minha intenção também diminuir os tributos como forma de incentivo ao empreendedorismo local. Quero dar total apoio aos comerciantes locais, com a realização de algumas medidas, tais como, a reposição salarial dos servidores, realização de eventos em gerais, resgatando todas as nossas festas culturais (carnaval, festa da cidade com a reativação da exposição agropecuária, festa do carro de boi, etc), entre outras medidas que serão amplamente debatidas no meu plano de governo.

Quero finalizar parabenizando e agradecendo a este importante veículo de comunicação, pela oportunidade que nos proporciona de poder expor nossas ideias e assim contribuir para que este processo eleitoral, seja o mais democrático possível.