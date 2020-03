Anchieta anuncia suspensão das aulas e decreta novas medidas contra o coronavírus

Mesmo sem nenhum registro do novo coronavírus em Anchieta, o prefeito Fabrício Petri decretou novas medidas na manhã desta nesta terça-feira (17), com o objetivo de prevenir o contágio na população.

Petri reuniu todo o secretariado e discutiu assuntos relacionados às novas ações que serão adotadas no município. Entre as adotadas estão a suspensão das aulas em todas as unidades educacionais do sistema municipal de ensino, bem como as atividades da Biblioteca Pública Municipal.

A suspensão ocorrerá, a princípio, do dia 18 ao dia 20 de março. Foi instituído um período de transição que vai do dia 18 ao dia 20 de março para que pais e/ou responsáveis por alunos se organizem. Nesse período as faltas serão abonadas.

Ainda de acordo com o decreto 5980/2020 ficam suspensos pelo prazo inicial de 30 dias eventos de qualquer natureza que sejam:

* executados pela administração pública;

* apoiados pela municipalidade;

* realizados nas dependências das unidades municipais.

O decreto ainda determina a suspensão das atividades no Centro dos Idosos, e a execução dos Programas/Projetos e oficinas esportivas, culturais e de lazer .

“Seguiremos fazendo nossa parte e tomando as medidas necessárias para tentar conter ao máximo o avanço dessa doença. Esperamos que esse cenário ruim passe logo”, disse o prefeito Fabrício.

Nas Unidades de Atendimento à Saúde, as orientações com relação às formas de prevenção ao novo coronavírus, serão intensificadas. O decreto já está em vigor.