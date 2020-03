Amigos criam rede de apoio a empresas e profissionais de Venda Nova do Imigrante

Por Redação - Redação 108

Em tempos de comércios fechados e pessoas em casa por conta da pandemia do coronavírus, as pequenas empresas e os profissionais liberais podem ser os mais afetados. Pensando em ajudá-los a passar por esse período, um grupo de quatro amigos de Venda Nova do Imigrante, na região serrana do Espírito Santo, criou a Tamo Junto – Rede de Apoio Profissional, com o objetivo de divulgar esses serviços, de forma gratuita, nas redes sociais. Até a última segunda-feira (23), já haviam sido feitos 35 cadastros.

“Nossa cidade é feita, basicamente, por pequenas empresas e profissionais liberais. Nos questionamos como poderíamos auxiliar para que o impacto do coronavírus não fosse tão grande. Por isso, criamos o projeto”, explica a consultora de mídias sociais Christiane Giori Fiorio, uma das idealizadoras. Também estão no projeto o designer gráfico Carlos Bao, o jornalista e professor Henrique Pagotto Calabrez e a estudante de direito Rafaela Guisso Rodrigues.

E em tempos de “fique em casa”, todo o projeto foi realizado de forma online. A equipe usou as redes sociais para formatá-lo e colocá-lo em prática. E todo o trabalho segue sendo feito assim.

Quem pode participar

Inicialmente, serão divulgados apenas pequenas empresas e profissionais liberais de Venda Nova do Imigrante, mas, posteriormente, o serviço pode ser estendido para outros municípios. A divulgação será feita nas redes sociais Instagram, Facebook e Whatsapp, em posts, criados pela equipe, para apresentar os serviços, as formas de contato e outras informações sobre os negócios e serviços cadastrados, formando um catálogo online.

Como participar

Profissionais e empresas interessados em participar devem acessar o link https://bit.ly/2WygZOH e fornecer as informações do seu negócio ou serviço.

Serviço

Tamo Junto – Rede de Apoio Profissional

Cadastro: https://bit.ly/2WygZOH

Instagram: @tamojuntoprofissional

Facebook: https://www.facebook.com/Tamo-Junto-Rede-de-Apoio-Profissional-107130777592984