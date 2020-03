Alexandre Pires canta louvor do cachoeirense Anderson Freire nas redes sociais; veja o vídeo

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 12

O cantor e compositor cachoeirense, Anderson Freire, teve um de seus louvores tocando pelo sambista Alexandre Pires nesta semana. O vídeo da música “Acalma O Meu Coração”, foi compartilhado em voz e violão nas redes sociais do próprio cantor.

Após a publicação do hino, vários seguidores teceram elogios, tanto a versão compartilhada por Alexandre Pires, como também, a versão original produzida pelo cachoeirense Anderson Freire, onde o autor descreve poeticamente a sensação de alguém perdido, sem direção, inserido em uma tempestade de aflição.

Durante o Festival de Inverno de Guaçuí, realizado entre os dias 10 e 14 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, no Parque de Exposições da cidade, o cantor Alexandre Pires será a atração principal da noite de sábado, dia 13, com “O Baile do Nego Véio 2”.

A apresentação, com duração de três horas, foi considerada um dos shows mais vistos no Brasil em 2019. No repertório, Alexandre Pires, relembrar hits dos anos 1990, como “Quero Te Encontrar” (Claudinho e Buchecha), “Liberar Geral” (Terra Samba), “Cheia de Mania” (Raça Negra) e “Domingo” (Só Pra Contrariar) entre outros sucessos.

O mineiro de Uberlândia tem 30 anos de carreira, 28 discos e oito DVDs lançados, mais de 250 músicas gravadas e mais de 20 milhões de discos vendidos. O cantor já se apresentou em mais de 30 países e conquistou três vezes o Grammy Latino.

