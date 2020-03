Alagamento atinge escola de Cachoeiro e aulas são temporariamente suspensas

As aulas, na escola municipal “Jenny Guárdia”, no bairro São Geraldo, em Cachoeiro, precisaram ser suspensas, temporariamente, devido a transtornos causados pela chuva.

Uma galeria pluvial que passa por baixo da unidade se rompeu, provocando um alagamento, na noite da última quinta-feira (27). Não houve aula na sexta (28).

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), as obras de reparação estão em andamento e o retorno das aulas está previsto para a próxima quinta-feira (5).

“Estamos trabalhando para agilizar o retorno das atividades escolares, com as devidas providências e alterações no calendário letivo, para que os estudantes tenham as aulas necessárias e, assim, não sejam prejudicados”, ressalta.

Interior

Três escolas do interior do município também não tiveram aulas nesta segunda (2), devido às condições de algumas estradas rurais, que impediram a locomoção dos estudantes até as unidades – São João da Lancha, Pluridocente Tijuca e Alberto Sartório (distrito de Gruta). De acordo com a Seme, os alunos retornarão às salas de aula nesta terça-feira (3).