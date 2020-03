Ajuda aos Estados: Espírito Santo receberá R$ 72 milhões para investir na saúde

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 322

O governador Renato Casagrande informou, em uma coletiva on-line no início da noite desta segunda-feira (23), que o Espírito Santo receberá em torno dos R$ 72 milhões de repasses do governo federal para investir no setor da saúde e lidar com a pandemia do coronavírus. No total aos Estados, a União fará um repasse de R$ 4 bilhões.

Casagrande disse ainda que a suspensão do pagamento de parcelas das dívidas dos Estados com a União é benéfica aos cofres estaduais. “A postergação da dívida pública também é boa, nos dá mais de R$ 300 milhões de economia neste ano. Não sei quando isso será operacionalizado, mas espero que seja rápido”, disse o governador.

O governador achou positiva também a recomposição, por parte do governo federal, de R$ 16 bilhões nos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A ajuda compensará a perda de arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os cofres estaduais, segundo anúncio feito pelo governo federal nesta segunda.

