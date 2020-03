ADIADO: 1° Workshop de Epidemias&Endemias terá nova data

Por Redação - Redação 11

Visando preservar a saúde do público, especialistas e equipes de trabalho, em conformidade com as medidas preventivas anunciadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde em relação ao coronavírus, a Organização IQT+ decidiu pelo adiamento do 1° Workshop de Epidemias&Endemias, programado para o próximo dia 4 de abril, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a organização, assim que esse cenário se estabilizar, uma nova data será informada.

“Você que já comprou o ingresso, aguarde, em breve estaremos juntos compartilhando conhecimentos. Mais informações pelos nossos canais de atendimento e direct. Contamos com a compreensão de todos”, diz trecho da nota publicada pela organização.

