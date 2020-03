4º dia de quarentena: pessoas aglomeradas e comércios desrespeitando decreto de funcionamento em Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 574

Advertisement

Advertisement

No quarto dia de quarentena em Cachoeiro de Itapemirim muitas pessoas ainda insistem em descumprir as determinações da autoridades para ficar em suas residências para reduzir a propagação do coronavírus.

A reportagem do AQUINOTICIAS.COM encontrou, na manhã desta terça-feira (24), pessoas aglomeradas em praças jogando baralho, distribuidoras de bebidas funcionando, eletrônica com atendimento ao público, entre outros. Há ainda mercearias, que são classificadas como supermercados, comercializando bebidas alcóolicas e tendo aglomeração de pessoas em seus balcões.

No bairro Gilberto Machado, um supermercado de uma grande rede está controlando a entrada de clientes em seus estabelecimentos, já que está restrita a entrada de idosos e crianças menores de 10 anos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Nesta segunda-feira (23), a Prefeitura de Cachoeiro publicou um novo decreto com novas regras para funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços. O descumprimento do decreto poderá acarretar na cassação do alvará de funcionamento e responsabilização criminal.

O que pode funcionar em Cachoeiro

Ficam excetuados da suspensão das atividades, somente as seguintes categorias de comércio varejista e atacadista e de serviços, além daquelas constantes do § 1º do Art. 3º do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020:

I – Lojas de venda de produtos veterinários, somente relacionadas as vendas de medicamentos veterinários e alimentação animal, na modalidade de delivery;

Advertisement

II – Serviços de hotelaria e hospedagem, desde que não recebam novos hóspedes;

III – Comercialização de peças e material de construção em geral, por meio de entregas, sem atendimento presencial ao público;

IV – Atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais, incluída a manutenção corretiva e preventiva de veículos, guinchos e borracharias;

V – Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;

VI – assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

VII – atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;

VIII – atividades de defesa civil;

IX – transporte coletivo municipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte individual de passageiros por táxi ou aplicativo;

X – telecomunicações e internet;

XI – serviço de call center;

XII – captação, tratamento e distribuição de água;

XIII – captação e tratamento de esgoto e lixo;

XIV – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;

XV- iluminação pública; XVI – produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente, por meio do comércio eletrônico ou telefônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas;

XVII – serviços funerários;

XVIII – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;

XIX – prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;

XX – inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;

XXI – compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras;

XXII – serviços postais;

XXIII – transporte e entrega de cargas em geral;

XXIV – serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;

XXV – fiscalização tributária;

XXVI – transporte de numerário;

XXVII – fiscalização ambiental;

XXVIII – produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;

XXIX – monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;

XXX – levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações;

XXXI – mercado de capitais e seguros;

XXXII – cuidados com animais em cativeiro;

XXXIII – atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes;

XXXIV – atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral e próprio de previdência social e assistência social;

XXXV – atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência;

3º. As atividades consideradas essenciais e liberadas através deste Decreto e do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020 somente poderão ocorrer caso haja garantia de segurança epidemiológica, onde seja observada o princípio da não aglomeração de pessoas, devendo os estabelecimentos garantir a observância de atendimento simultâneo, em áreas comuns, de até 40% (quarenta por cento) de sua capacidade autorizada, sob pena de determinação de seu fechamento;

4º. Os restaurantes, lanchonetes, bares e padarias somente poderão funcionar para entrega, por meio de pedidos online ou telefônicos e para retirada de seus produtos, sendo vedado o consumo em seu estabelecimento, em especial de bebidas alcoólicas.

5º. Os locais destinados a velórios deverão observar a ocupação máxima de 40% (quarenta por cento) de sua capacidade.

6º. Os hipermercados, supermercados e mercados deverão realizar controle de acesso às suas instalações, visando impedir entrada de menores de 10 (dez) anos e maiores de 60 (sessenta) anos, bem como de apenas uma pessoa da família e que o atendimento simultâneo seja de até 3 (três) pessoas por caixa aberto.

Penalidades

Art. 2º O descumprimento do disposto no Art. 1º deste Decreto sujeitará ao infrator a suspensão e, em caso de reincidência, a cassação de seu Alvará de Funcionamento, conforme Art. 276, III da Lei Municipal nº 7.227, de 02 de julho de 2015, além de responsabilização criminal por desobediência na forma do Art. 330 do Código Penal Brasileiro.

Parágrafo único. Havendo infringência ao caput deste artigo, o infrator estará sujeito à responsabilização criminal por desobediência, na forma do Art. 330 do Código Penal Brasileiro.