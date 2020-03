40ª confirmação de Covid-19 no ES é de morador do Rio que tem empresa no Estado

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 508

Conforme divulgado em entrevista pelo governador Renato Casagrande, chegou a 40 o número de casos registrados da Covid-19 no Espírito Santo até esta terça-feira (24). Mas de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), os casos de capixabas são 39 e um novo caso, que totalizaria 40 pacientes com a doença, pertence a um morador do estado do Rio de Janeiro que tem empresa em solo capixaba e buscou o serviço de saúde local.

A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria da Saúde (Sesa).

Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 25 estão em isolamento residencial e dois estão internados. Casos sob investigação subiram para 945. Veja a lista de casos por municípios:

*A Sesa lembra que os dados pessoais dos pacientes são invioláveis de acordo com a Constituição Federal, estando protegidos por sigilo pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sendo vedada inclusive a divulgação de bairros em que se localiza a residência dos casos suspeitos ou confirmados. A violação destes direitos está sujeita a responsabilização administrativa, cível e criminal.

