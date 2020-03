Correção: Guarani sonda meia Higor Meritão para a disputa da Série B

Por Estadão - Estadão 6

A matéria enviada anteriormente continha erros no primeiro e quinto parágrafos: Higor Meritão não estava disputando o Paulistão pelo Botafogo, mas pela Ferroviária. Segue a versão corrigida:

O Guarani tenta aproveitar a parada do Campeonato Paulista, por causa da pandemia do novo coronavírus, para iniciar a montagem da equipe visando o Campeonato Brasileiro da Série B, principal objetivo em 2020. A diretoria, então, demonstrou interesse em Higor Meritão, que pertence à Ferroviária.

“Realmente, esse namoro (entre Guarani e Higor Meritão) é antigo. No ano passado, bateu na trave, mas, infelizmente, não aconteceu, até mesmo por conta dessas situações, que são mais internas da Ferroviária. Não tem como hoje a gente ter uma certeza se esse namoro vai andar ou não”, falou o empresário do atleta, Neto Genove, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Esta realmente não é a primeira vez que o Guarani tentar contratar Higor Meritão. O time campineiro negociou com o atleta em mais duas oportunidades, a mais recente em 2019, também para a Série B. Na época, a Ferroviária brecou o acerto.

“A Ferroviária, no ano passado, tinha uma parte que controlava ela e é totalmente diferente da de hoje. No ano passado, era um grupo de investidores da S/A de Ferroviária. Eles controlavam a Ferroviária e, ali dentro, conseguia ter as soluções dos problemas internos. Hoje não. Hoje, a Ferroviária foi vendida para um grupo de empresários. Esse grupo, hoje, faz totalmente a gestão do clube e faz aquilo andar ou não de acordo com a condição que o clube impõe e não como no ano passado”, completou.

O empresário confirmou à reportagem que o atleta recebeu contatos de outras equipes da Série B, mas optou por não citar nomes. No ano passado, o Paraná era um dos interessados ao atleta. O outro era o Botafogo, que o acabou contratando para a Série B de 2019.

Higor Meritão, que tem contrato até 2022 com a Ferroviária, tem 25 anos e começou a carreira no Monte Azul. Passou por Olímpia, Santacruzense, XV de Jaú e Velo Clube, além de Ferroviária e Botafogo.

