Bolsonaro indica que Mandetta está mantido no cargo e não assina voucher nesta 3ª

Por Estadão - Estadão 7

O presidente Jair Bolsonaro amenizou o clima de tensão vivido nos últimos dias com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ao chegar no Palácio da Alvorada, no início da noite desta terça-feira, 31, o presidente foi questionado se o chefe da pasta da Saúde fica no cargo.

“Comigo ninguém vai viver sob tensão, está bem o Mandetta”, disse Bolsonaro. Nos últimos dias, o próprio presidente tem descumprindo recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, incentivando a população a deixar o isolamento e os lojistas a abrirem os comércios. Isso tem provocado atrito entre o presidente e Mandetta.

Na entrada do Alvorada, Bolsonaro foi cobrado por apoiadores sobre o voucher, de R$ 600, aprovado pelo Congresso. Ele disse “que vai sancionar o mais rápido possível”, mas não estabeleceu uma data para o decreto ser assinado.

“Estamos correndo atrás porque tem vetos que precisam ser justificados. Não é só botar o X, não”, disse ele, destacando que dependia do Paulo Guedes, ministro da Economia, a liberação para assinatura.

A reportagem questionou Bolsonaro sobre a postagem do diretor da OMS no Twitter, defendendo o isolamento. Na manhã desta terça, 31, o presidente distorceu uma fala do diretor para levar seus apoiadores a acreditarem que a Organização quer que a população volte ao trabalho.

“Ele falou ontem. Falou está falado. Ele deu azar, foi gravado”, afirmou Bolsonaro, às gargalhadas.

Remédios

Bolsonaro chegou ao Alvorada depois de deixar o Planalto e gravar, segundo ele, seis minutos de pronunciamento oficial que deve ir ao ar na TV na noite de hoje. O presidente não quis dar detalhes da mensagem que vai passar em rede nacional.

Ele comentou, porém, que conseguiu negociar com a indústria farmacêutica um atraso de dois meses no reajuste da medicamentos. “Conversamos com toda indústria farmacêutica. Seria reajustado amanhã em torno de 4%.”

Patrik Camporez

Estadao Conteudo

