IBGE corrige: renda média real no País cai 0,3% no trimestre até fevereiro

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) corrigiu nesta terça-feira, 31, as taxas de variação da renda média real do trabalhador e da massa de renda real, informados de manhã na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do trimestre móvel encerrado em fevereiro.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.375 no trimestre encerrado em fevereiro, queda de 0,3% em relação ao número do mesmo período do ano anterior. Inicialmente, o IBGE informara que a renda média real do trabalhador havia crescido 3,9% em relação a igual período de 2019. Em relação ao trimestre móvel imediatamente anterior, houve uma ligeira alta, de 0,1%. O valor do rendimento médio real não foi alterado.

Já a massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 217,6 bilhões no trimestre até fevereiro, teve alta de 1,9% ante igual período de 2019. Anteriormente, o IBGE havia informado que a alta teria sido de 6,2%. Em relação ao trimestre móvel imediatamente anterior, a massa de renda caiu 0,6%, já conforme os dados revisados. Os valores são os mesmos que já haviam sido informados pela manhã.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Houve um erro no cálculo das variações trimestral e anual do rendimento médio real e na massa de rendimento real nas tabelas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua divulgada hoje. Lembramos que os valores absolutos das estimativas divulgadas não foram alterados”, diz uma nota divulgada há pouco pelo IBGE.

Vinicius Neder

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.