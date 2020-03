Antibiótico: uso indevido causa problemas à saúde

Por Estadão - Estadão 5

Mesmo com todo o avanço da indústria farmacêutica, os laboratórios ainda se deparam com um grande problema. Existem bactérias resistentes a todos os medicamentos disponíveis no mercado. Elas são conhecidas como as superbactérias e estão presentes principalmente em ambientes hospitalares.

Uma das causas do surgimento desse perigo é o uso indiscriminado de antibióticos. Seja por prescrições equivocadas ou automedicação, o uso indevido desses medicamentos durante os anos faz com que algumas infecções bacterianas não consigam ser tratadas.

Atenção

É por isso que a comercialização de antibióticos é controlada desde 2010, exigindo a prescrição de um médico para a compra. Além disso, a receita é retida na farmácia.

Além do uso indiscriminado de antibióticos, existe outro problema: a interrupção do tratamento. Ao apresentar melhora, o paciente para de tomar a medicação indicada pelo médico.

Como combater?

Assim como ocorre no combate ao coronavírus, manter alguns hábitos de higiene ajudam a evitar a contaminação por bactérias. Por isso, é fundamental lavar sempre as mãos, evitando o contato com olhos, boca e nariz. Além disso, os alimentos precisam ser higienizados corretamente.

Outro cuidado necessário é somente tomar antibióticos com prescrição e acompanhamento médico. E, claro, respeite os dias e horários prescritos pelo profissional da saúde.

