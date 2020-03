Bolsonaro transfere Comando de Artilharia do Exército do RS para entorno do DF

Por Estadão - Estadão 15

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, transferiram a sede do Comando de Artilharia do Exército, do município de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, para o município de Formosa, no Estado de Goiás. A cidade goiana fica no entorno do Distrito Federal, a cerca de 80 quilômetros da capital federal.

Com a decisão, editada em decreto no Diário Oficial a União (DOU), o Comando de Artilharia do Exército fica subordinado ao Comando Militar do Planalto. Antes, o departamento era subordinado ao Comando Militar do Sul.

De acordo com o texto, o Comandante do Exército poderá editar atos complementares necessários à execução do disposto no decreto.

