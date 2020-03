Desempregados somam 12,3 milhões, diz IBGE; população ocupada soma 93,7 milhões

Por Estadão - Estadão 8

Antes da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus se abater sobre o mercado de trabalho, foram criadas 1,8 milhão de vagas no Brasil no trimestre encerrado em fevereiro na comparação com um ano antes, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O contingente equivale ao crescimento da população ocupada, que somou 93,7 milhões de pessoas no trimestre encerrado em fevereiro.

O movimento ainda foi puxado pelo crescimento das vagas associadas ao trabalho informal, mas, ainda assim, em um ano, foram incorporados 646 mil trabalhadores no contingente dos empregados com carteira assinada. No trimestre móvel até fevereiro, são 33,6 milhões de trabalhadores nessa condição.

Em termos setoriais, o destaque foi a indústria. Em um ano, 578 mil trabalhadores foram agregados ao contingente de empregados na indústria, um crescimento de 5,0% em relação ao trimestre móvel até fevereiro de 2019.

Ainda assim, a população desocupada somou 12,3 milhões de pessoas no trimestre móvel até fevereiro passado. Em um ano, o contingente de desempregados encolheu em 711 mil pessoas, uma queda de 5,4%.

Vinicius Neder

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo.