Secretária de Saúde do Rio é internada com suspeita de covid-19

Por Estadão - Estadão

A secretária municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Ana Beatriz Busch, foi internada nesta segunda-feira (30) com suspeita de ter contraído o coronavírus. A informação foi dada pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que na noite de segunda postou mensagem a respeito em sua conta no Twitter: “Dia e noite na frente de batalha contra o novo coronavírus, a nossa secretária de Saúde, Beatriz Busch, apresentou sintomas da doença e foi internada hoje para exames e os cuidados necessários”.

Segundo Crivella, a secretária submeteu-se a exame para confirmar se realmente está infectada, e o resultado ainda não está pronto. “Logo que saírem os resultados, vamos divulgar. Do hospital, Bia mantém contato conosco e com suas equipes para as ações que evitem a disseminação da covid-19 em nossa cidade. Deus está no controle de tudo. Força, Bia!”, concluiu o prefeito, na mensagem da rede social.

O município do Rio de Janeiro tinha até esta segunda-feira 553 casos confirmados de covid-19, com 13 mortos. O número de casos prováveis, no entanto, é bem maior: eram 4.471 até 24 de março, segundo a Prefeitura. O maior número de casos confirmados é de moradores da Barra da Tijuca: 76, seguido por Leblon (56) e Copacabana (46). Outros 49 casos são de pessoas que moram fora do Rio e passavam pela cidade quando detectaram a doença.

Fábio Grellet

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

