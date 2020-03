Bolsonaro: Congresso tem sua participação e faz sua parte nesse momento de crise

Por Estadão - Estadão 15

Em entrevista à Rede TV! realizada nesta segunda-feira, 30, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que o Congresso tem cooperado com o governo neste momento de crise causada pelo alastramento do novo coronavírus, causador da covid-19, e isso apesar de “alguns problemas” na relação entre governo e Parlamento. Em referência à aprovação pelo Senado Federal do auxílio de R$ 600 para autônomos e informais, Bolsonaro disse que o valor ajuda, “mas é aquém do que as pessoas necessitam”.

“Alguns problemas com relação ao Congresso não são de agora, vão desde quando eu assumi o governo, assim como com alguns governadores. Mas hoje o Congresso deu mais uma prova de que não existe diferença: o Senado aprovou um abono de 600 reais para os informais. O Congresso também aprovou o estado de calamidade, ele tem sua participação”, disse o presidente.

Apesar da aprovação do auxílio aos informais, cujo impacto fiscal deve ficar em R$ 15 bilhões ao mês, Bolsonaro disse que mantém a preocupação com a possibilidade de um crescimento no número de desempregados. “A questão do emprego é uma preocupação nossa”, disse. Segundo o presidente, há necessidade de “afrouxamento” na quarentena que vem sendo promovida em alguns Estados, como Rio de Janeiro e São Paulo.

“A maioria da população não tem com ficar em casa mais, tem que ser afrouxada alguma coisa, paulatinamente, para que o desemprego não aumente. O dano causado pelo desemprego vai ser muito pior do que o dano causado pelo vírus”, argumentou Bolsonaro.

