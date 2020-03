Whindersson Nunes participa de vídeo com elenco de 'La Casa de Papel'

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O comediante Whindersson Nunes participou de um vídeo lançado nesta segunda-feira, 30, em que interage com parte do elenco da série La Casa de Papel. A ação faz parte da divulgação da quarta temporada da produção, que estreia na Netflix na sexta-feira, 3.

O vídeo foi publicado nas redes sociais da Netflix, responsável pela série, e mostra Whindersson vestindo o uniforme do grupo que protagoniza a produção: um macacão vermelho com uma máscara do pintor Salvador Dalí. Whindersson então conversa com parte do elenco da série: Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Darko Peric (Helsinki) e Rodrigo de la Serna (Palermo).

“Eu estou que nem o Whindersson procurando spoiler em tudo quanto é canto enquanto a quarta temporada de La Casa de Papel não chega”, diz a legenda da publicação com o vídeo:

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Clique aqui

João Pedro Malar

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.