Preso desde o dia 4, Ronaldinho Gaúcho joga futevôlei com outros detentos

Preso no Paraguai desde o dia 4 de março por uso de passaporte adulterado, Ronaldinho Gaúcho, em período de pandemia de coronavírus, ainda encontra um tempo para jogar futevôlei com outros presos em uma quadra de areia na Agrupación Especializada, em Assunção, capital paraguaia.

Neste domingo, um vídeo surgiu nas redes sociais com o ex-jogador em ação, com a mesma roupa do dia 13, quando outras imagens mostraram o brasileiro jogando futebol, o que sugere que os dois acontecimentos possam ter sido no mesmo dia.

Ronaldinho, que completou 40 anos no último dia 21, desembarcou em Assunção com a intenção de participar de eventos com seus patrocinadores. Na cadeia, o astro recebeu visita de várias celebridades, antes do isolamento social imposto no Paraguai.

Nos últimos dias, o ex-jogador, que está preso juntamente com seu irmão, Assis, só tem o direito de conversar com seus advogados, que aguardam para os próximos dias um relatório feito pelos investigadores da polícia após análise de seus aparelhos celulares.

