Jovem de 26 anos morre por coronavírus em São Paulo

Um homem de 26 anos morreu na noite deste sábado, 28, em São Paulo por covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Santa Cruz, ele estava internado na unidade desde o dia 23 de março com problemas respiratórios.

O Hospital Santa Cruz informou que a vítima procurou o pronto socorro do hospital, na última segunda-feira, com quadro de síndrome respiratória grave.

Segundo a nota divulgada pela unidade, o rapaz estava em tratamento para hiperuricemia, quando há presença de altos níveis de ácido úrico no sangue.

“Sua tomografia de tórax revelou padrão compatível com pneumonite viral e, frente a possibilidade de caso suspeito de COVID-19, foi isolado e testado para PCR para SARS-CoV-2, com resultado positivo após 24 horas”, completa a nota.

Antes deste caso do jovem em São Paulo, o Ministério da Saúde divulgou no sábado, 28, o número oficial de 114 mortos no País.

Desde o anúncio, secretarias estaduais indicaram a ocorrência de mais cinco mortes.

Além desta de São Paulo, foram mais uma na capital paulista, uma no Rio Grande do Norte, outra em Brasília e uma na Bahia.

