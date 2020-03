Guedes diz que medidas anunciadas até agora equivalem a mais de 4,8% do PIB

Por Estadão - Estadão 8

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou neste sábado que, a exemplo do que foi feito com Estados, o governo vai anunciar rolagem de dívida de municípios. Guedes fez a declaração ao mencionar todas as medidas que o governo tem feito em reação aos efeitos na economia da pandemia de coronavírus. Guedes disse que, somando todas as medidas anunciadas até agora, o valor equivale a 4,8% do PIB brasileiro.

“Já supera os R$ 750 bilhões. Pode chegar a 5% do PIB”, disse o ministro em videconferência com o presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, com o estrategista-chefe e chefe de análise da XP, Fernando Ferreira, e outros sócios da empresa no YouTube.

Sobre as medidas sanitárias para contenção da propagação do vírus, Guedes disse que segue as recomendações do ministro da Saúde, Luiz Mandetta. “Estamos em isolamento”, afirmou o ministro na videoconferência feita de sua residência no Rio de Janeiro.

Ele disse que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro contra o isolamento da população foi um alerta do mandatário sobre a “segunda onda” da pandemia que vai derrubar a economia. “Ele está preocupado com o a segunda onda, de depressão, de queda da economia”, diz Guedes. “Estamos em democracia; presidente fez alerta, governadores administram do jeito que avaliam melhor”, disse.

Karla Spotorno

Estadao Conteudo

