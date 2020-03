Flamengo concede férias também para as categorias de base até 20 de abril

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Por causa da pandemia do coronavírus, a diretoria do Flamengo concedeu férias coletivas também para as categorias de base do clube. O período para os funcionários, atletas e técnicos das equipes de juniores será entre os dias 1.º e 20 de abril.

Na sexta-feira, a direção rubro-negra concedeu férias para o time profissional. Já o técnico Jorge Jesus está em Portugal e tem retorno programado para 21 de abril.

Em 15 de março, a CBF comunicou a suspensão do Campeonato Brasileiro Sub-17 e da Copa do Brasil Sub-20, além do Brasileiro feminino nas Séries A1 e A2. Na sequência, todas as competições foram paralisadas.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) cancelou 11 competições – seis das categorias de base. No profissional, a entidade também suspendeu todas as atividades até 30 de abril.

Conforme Medida Provisória do governo federal, o Flamengo comunicou que o pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública será realizado até o quinto dia útil do mês de maio.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.