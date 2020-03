Equipes da F-1 vão produzir respiradores para ajudar no combate ao coronavírus

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O governo britânico confirmou nesta sexta-feira que sete equipes da Fórmula 1 vão usar sua estrutura e tecnologia para atuar na produção e entrega de respiradores para ajudar no atendimento aos pacientes do novo coronavírus. O chamado “Projeto Pitlane” será formado por Mercedes, Red Bull, McLaren, Racing Point, Renault, Haas e Williams, todas com sedes ou fábricas em solo britânico.

As conversas entre os times e a cúpula do governo nacional teve início há duas semanas, mas o acordo de colaboração da F-1 só foi formalizado nesta sexta. “O foco do Projeto Pitlane agora será em coordenar e responder aos desafios de metas que foram traçados. Os sete times permanecem prontos para apoiar em outras áreas que necessitam de tecnologias rápidas e inovadoras para os desafios únicos impostos pela pandemia de covid-19”, anunciou a F-1, em comunicado oficial.

Segundo a direção da categoria, os sete times vão trabalhar juntos em apoio à indústria britânica. As equipes vão atuar na engenharia reversa de aparelhos médicos já existentes, apoiar na produção em escala de ventiladores, como parte do consórcio “VentilatorChallengeUK, e auxiliar no desenho e projeto de um novo aparelho para produção de novos ventiladores.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Em cada instância do trabalho, o projeto vai unir os recursos e capacidades dos seus membros para obter melhores resultados, focando nas habilidades que são o cerne da indústria da F-1: design rápido, manufatura de protótipos, testes e a união de profissionais habilidosos”, anunciou a categoria.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.