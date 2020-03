Desenhista Daniel Azulay morre com coronavírus no Rio

Por Estadão - Estadão 10

O desenhista, pintor e cartunista Daniel Azulay, de 72 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, 27, no Rio de Janeiro. Segundo divulgou seu perfil no Facebook, ele estava com leucemia e contraiu o coronavírus, que acabou causando a morte. Azulay estava internado havia duas semanas no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Clínica São Vicente, na Gávea (zona sul do Rio).

“Com extremo pesar comunicamos que nosso querido Daniel Azulay faleceu hoje à tarde no Rio de Janeiro. Ele estava tratando uma leucemia e contraiu coronavírus. Sua alegria continuará em todos nossos corações para sempre. Faremos rezas virtuais para ele nos próximos dias em virtude do isolamento. Daniel, Te amamos!”, diz o texto divulgado pelo Facebook.

Azulay criou a Turma do Lambe-Lambe, lançada como tirinha no jornal “Correio da Manhã”. Além de artista plástico, Azulay foi empresário, apresentador e compositor. Durante mais de 15 anos apresentou “Turma do Lambe-Lambe”, programa de TV educativo para o público infantil, transmitido pela extinta TVE e pela TV Bandeirantes.

