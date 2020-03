EUA chegam a 100 mil casos de covid-19; Itália tem 969 mortos em um dia

Por Estadão - Estadão 2

Números sobre a Covid-19 divulgados nesta sexta-feira, 27, mostram que a situação tem se tornado particularmente dramática na Itália, Espanha e nos Estados Unidos. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, os mortos chegaram hoje a 92 e os infectados são 3.417.

A Itália registrou hoje seu maior número de mortos em 24 horas, desde o início do surto: foram 969 mortes de ontem para hoje, o que elevou o total de óbitos no país para 9.134. Antes desse dado, o maior crescimento havia ocorrido em 21 de março, quando ocorreram 793 mortes. O total de infecções no país europeu chegou hoje a 86.498. As informações da Defesa Civil italiana.

Na Espanha, o crescimento no número de mortos também chama a atenção: foram 769 nas últimas 24 horas, a maior quantidade desde o início da crise no país ibérico. A Espanha registra assim o segundo maior número de óbitos causados pela covid-19, com 4.858 vítimas fatais. Segundo o governo espanhol, o país já confirmou 64.059 contaminações pelo coronavírus.

Os Estados Unidos se tornaram de fato um dos novos epicentros da covid-19. Segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, 100.717 contaminações pelo novo coronavírus foram confirmadas no país até o momento, o que faz dos Estados Unidos a nação com maior número de casos em todo o mundo, superando a China e a Itália. As vítimas fatais da covid-19 em território americano são até o momento 1.544.

No Reino Unido, onde o primeiro-ministro Boris Johnson tornou-se o primeiro líder mundial a ter diagnóstico confirmado de covid-19, o número de infectados passou para 14.579, um aumento de 2.911 casos em um dia. Na Alemanha, o aumento de ontem para hoje foi de 6.027, levando o total de pacientes para 46.601.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o mundo já registrou 512.701 casos de Covid-19, sendo que 23.495 pessoas morreram por causa da doença. Estes dados foram atualizados pela OMS às 14h desta sexta-feira. No compilamento feito pela Johns Hopkins, às 19h20 de hoje eram 590.594 os infectados e 26.943 os mortos.

