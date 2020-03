Coronavírus: Fundação Oswaldo Cruz atua em pesquisa mundial

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A Fundação Oswaldo Cruz anuncia nesta sexta-feira, 27, que vai liderar um ensaio clínico multicêntrico da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Brasil, que envolverá 18 hospitais em 12 Estados. Segundo a Fiocruz, um dos principais institutos de pesquisa brasileiros, o ensaio global avaliará, entre outras questões, o uso de medicamentos para o tratamento da covid-19.

Os estudos serão realizados no Centro Hospitalar que já está sendo construído no câmpus de Manguinhos, no Rio. Essa unidade contará com 200 leitos exclusivos de tratamento intensivo e semi-intensivo para pacientes graves infectados pelo SARS-CoV-2. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement