Presidente do Vasco condiciona novo treinador ao retorno das competições

O presidente do Vasco, Alexandre Campello, condiciona a contratação de um novo treinador à retomada do futebol e das competições no Brasil. O dirigente afirma que não faria sentido fazer a contratação do substituto de Abel Braga num momento em que todos os torneios estão paralisados em razão da pandemia do novo coronavírus.

“Acho que as conversas podem começar, com contrato com vigência a partir da apresentação dos atletas. Não adianta contratar treinador e começar a pagar dia 1º com o time em férias”, disse o presidente, em entrevista ao canal “Atenção, Vascaínos”, no YouTube. “Está no momento de começar a trabalhar isso. É importante a gente se preparar.”

Campello garantiu que ainda não está trabalhando diretamente na busca pelo treinador. Abel deixou o clube no dia 16 de março, logo após derrota para o Fluminense em clássico disputado na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Logo depois o Estadual foi paralisado devido à pandemia.

“Tem se especulado muito sobre treinador, se falado muita coisa, mas ainda não existe nada”, afirmou Campello, que evitou apontar o perfil do futuro treinador vascaíno. Mas o mandatário disse que terá nenhum critério quanto à nacionalidade do profissional. Nos últimos meses, o rival Flamengo tem feito muito sucesso com o trabalho do português Jorge Jesus.

“Acho que não tem essa coisa de ser estrangeiro ou brasileiro. Tem que pensar. Se vale a pena trazer um estrangeiro, não é porque um ou outro deram certo. Podemos trazer alguém de fora e dar certo, como deu certo com o Jesus e o (Jorge) Sampaoli. Mas pode trazer também e não dar certo. Temos que analisar as oportunidades”, comentou.

